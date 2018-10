Liverpool je nakon niza strašnih utakmica i dalje bez poraza

Nogometaši Liverpoola odigrali su utakmicu bez pogodaka protiv Manchester Cityja u nedjelju u premierligaškom derbiju dviju vodećih momčadi ljestvice. U pitanju je susret u kojeg su domaćini ušli nakon niza jakih ogleda (prethodili su susreti protiv Tottenhama, PSG-a, dvaput su igrali s Chelseajem potom i Napolijem) pa ne čudi da menadžer momčadi Jürgen Klopp smatra da bi mu igrači trebali odmoriti od napora.

U dresu reprezentacija

Odmora – nema. Stavljaju se nositelji igre na raspolaganje reprezentacijama za utakmice Lige nacija. I dok izbornici moraju motivirati svoje igrače, Klopp na to natjecanje gleda sasvim drugačije. Momčad mu je na trećem mjestu ljestvice s osvojenih 20 ligaških bodova koliko imaju i vodeći Manchester City te drugoplasirani Chelsea, ali osjeti se umor.

“Pristao bih na ovakvu situaciju da mi je netko rekao da ćemo nakon osam ovako jakih utakmica imati 20 bodova, zapravo platio bih to. Ali moramo početi misliti na igrače. Oni sad odlaze igrati Ligu nacija, a to je najbesmislenije natjecanje na svijetu. Moram nazvati svakog izbornika i zatražiti ga da poštedi igrača, a on mi kaže ‘I ja sam pod pritiskom…'”, veli Klopp.