CHIELLINI NEZADOVOLJAN POTEZOM UPRAVE JUVENTUSA: ‘On je žrtvovan jer je doveden Ronaldo, nismo ga smjeli pustiti’

Giorgio Chiellini nije bio presretan činjenicom da je Mattia Caldara Juventus zamijenio Milanom, otišao je toliko daleko da je taj transfer okarakterizirao kao žrtvovanje Caldare da bi se moglo potpisati Ronalda.

Podsjetimo, Caldara je nedavno Torino zamijenio Milanom u zamjeni kroz koju je u Juventus vraćen Leonardo Bonucci, a uz njega Torino je napustio i Gonzalo Higuain koji će sada biti glavna udarna igla kluba sa San Sira.

“On je bio igrač koji je mogao uspjeti ovdje. Imao je sve što je potrebno.”, rekao je Chiellini pa dodao: “Razumijem da je bio u teškoj situaciji za odbiti takav transfer, a i Juventus ga je morao prodati.”

Posebno je naglasio da je Caldara samo još jedna u nizu žrtava koje je Juventus morao preuzeti nakon što je kupljen Cristiano Ronaldo.

