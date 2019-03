CHELSEA UZ POMOĆ SUDACA PREOKRENUO PROTIV CARDIFFA: Niz spornih odluka zasjenio je nogomet

Nakon susreta Chelseaja i Cardiffa svi pričaju samo o sucima

U susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na gostovanju pobijedio Cardiff City sa 2-1 velikim preokretom u posljednjih šest minuta utakmice. Međutim, susret su obilježile tri velike sudačke pogreške koje su gurnule Blues prema pobjedi.

Domaćin je poveo u 46. minuti golom Victora Camarase, a 10 minuta kasnije dogodila se prva sporna situacija. Toni Rudiger je u kaznenom prostoru gostiju oborio Seana Morrisona. Bio je to čisti jedanaesterac, ali sudac Craig Pawson nije pokazao na bijelu točku.

Sporne odluke

Cardiff je čuvao vodstvo do 84. minute kada je Cesar Azpilicueta zabio za 1-1. ‘Bluesi’ su izjednačili iz velikog zaleđa, no Pawson je priznao pogodak. Samo dvije minute kasnije dogodila se i treća sporna situacija, Rudiger je kao posljednji igrač obrane oborio domaćeg napadača Kennetha Zohorea, no sudac mu je pokazao samo žuti karton.

Kada se već činilo kako će utakmica završiti bez pobjednika Ruben Loftus-Cheek je zabio za pobjedu Chelsea. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je cijeli susret za goste. Chelsea je ostao na šestom mjestu, ali se približio na samo bod zaostatka od pozicija koja vode u Ligu prvaka, dok je Cardiff City ostao u zoni ispadanja s pet bodova zaostatka za sigurnom zonom.