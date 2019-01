CARDIFF IZNENADIO POPISOM ZA UTAKMICU S ARSENALOM: Pojavilo se jedno ime koje nitko nije očekivao

Ovim potezom pokazali su kako još uvijek vjeruju da bi se mogao vratiti

Nogometaši Arsenala i Cardiffa večeras će na Emiratesu odigrati vjerojatno najtužniji meč ove sezone u Premiershipu. Vjerojatno je baš na ovom meču u Premier ligi trebalo debitirati novo pojačanje kluba iz Walesa Emiliano Sala, ali nažalost njega nema na terenu, a možda ni među živima.

Lijepa gesta

Iz dobro poznatih razloga Cardiff je odlučio na neki način odati počast svom nesuđenom nogometašu i to baš pred susret u kojem je trebao debitirati. Ekipa iz Walesa objavila je imena igrača koji konkuriraju za večerašnji meč, a među njima se našlo i ime Sale. Pored istog se nalazi i cvijet.

Inače, ovaj susret počinje od 20:45 sati, a vjerujemo kako čelnici Premiershipa neće upriličiti minutu šutnje obzirom na to da još postoji nada da će on biti pronađen. Naravno, to se odnosi i na ostale susrete u Engleskoj koji se igraju večeras.