BORNA SOSA DAO PRVI INTERVJU OD ODLASKA U BUNDESLIGU: ‘Da sam stalno igrao u Dinamu išao bih u Rusiju’

Mladi lijevi bek progovorio je prvi puta još od odlaska iz Hrvatske u bogatom transferu

Borna Sosa, sjajni lijevi bočni Stuttgarta i velika nada Hrvatske na toj poziciji, ne tako davno započeo je pripreme sa svojim novim bundesligaškim klubom, a sada je o novom i starom klubu progovorio za Sportske novosti.

Spremaju se za prvenstvo

“Stuttgart uvijek ima maksimalno tjedan do deset dana priprema izvan svoga grada. Prvu prvenstvenu utakmicu u Bundesligi igramo 24. kolovoza, imamo još dosta vremena do starta. U petak se vraćamo u Stuttgart, rekao je Borna.

Dobro se snašao

“Mnogo lakše nego što sam mislio. Nije lako doći u drugu državu, ali kad sam stigao, pomogli su mi – Vatreni! Naime, igralo se Svjetsko prvenstvo, naši su bili fantastični, pa sam gledao utakmice u društvu 20 tisuća Hrvata! Pa sam se osjećao kao da sam u Zagrebu, a ne u Stuttgartu. Svuda oko mene su bile hrvatske zastave, “kockice”… Tako sam odmah upoznao mnogo naših ljudi, pa mi je bilo lakše. Također, imam tu jednog prijatelja koji mi je pomogao u svemu.

Borna #Sosa wechselt zur kommenden Saison von Dinamo Zagreb zum #VfB und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #Reschke: "Borna #Sosa ist ein hochinteressanter Spieler für die Zukunft und wird auch bereits in der kommenden Saison wichtig für den VfB sein." pic.twitter.com/XeCNKTVGXl — VfB Stuttgart (@VfB) May 14, 2018

Znate u onim sitnicama koje to nisu, poput traženja namještaja za stan, pronalaska banke, dobrih restorana… Naravno, jako puno su mi pomogli mama i tata koji su u početku bili sa mnom dok se malo ne snađem. Bili su nekoliko tjedana, sada kad sam se uselio u stan, otišli su i sad živim sam.”, samouvjereno je istaknuo mladi branič.

Živi sam

-“Pa, nije mi nešto posebno teško. Sam si ujutro napravim doručak, ručam u klubu, za večeru si opet nešto doma napravim ili odem u neki obližnji restoran. Snalazim se… A znam da Stuttgart nije daleko od Zagreba, sat leta avionom, linija je svakodnevna.”, bez zabrinutosti konstatira Sosa.

Zadovoljan novim klubom

“Sve je odlično. Imamo mladu, jako dobru momčad. Znate, malo je drukčije nego kod nas. U smislu da, da se tako izrazim, svatko gleda svoja posla. Možeš doći u svlačionicu bez gaća, ha-ha… Ma šalim se, ali stvarno nitko te ovdje ne pita ništa, nitko ne komentira tuđi život, svjetonazore, politička opredjeljenja, glazbeni ukus.

.@Akolochadrac und Borna #Sosa (Knieprobleme) sind zur Behandlung im Hotel und nicht auf dem Trainingsplatz. #VfBamChiemsee — VfB Stuttgart (@VfB) July 31, 2018

Nema tračanja, raspitivanja o stvarima izvan nogometa. Svatko te poštuje onakvog kakav jesi. Svatko radi svoj posao, nakon treninga ode doma, maksimalni je profesionalizam, to mi se jako sviđa. Sve mi je ovdje super, grad je prekrasan, klub izvrstan, našao sam lijepi stan odmah kod stadiona, mogu govoriti samo u superlativima. Sve mi se poklopilo.”

Odigrao pet utakmica

“Igrao sam u svakoj utakmici po poluvrijeme. Igramo u formaciji 4-4-2, recimo da je to malo defenzivnije, jer Stuttgart nije dominantan u Bundesligi. Meni to jako odgovara, jer imam puno prostora, pa onda znam krenuti prema naprijed u polukontre i kontre. Ostaje mi prostora za igru “jedan na jedan”, tu se dobro snalazim.”, kazao je.

Žao mu je Lecjaksa

“Da, čuo sam da je Lecjaks prebačen u drugu momčad. Čuo sam se s nekim dečkima iz Dinama, kažu da im je žao. Jan je OK momak. Nisam gledao utakmicu s Rudešom, pa ne znam kako je sve to ispalo.”

Bio bi u Rusiji

“Pa, skroz iskreno, mislim da bih zaista bio u Rusiji da sam stalno igrao za Dinamo! Igrao sam dobro, imao sam dosta asistencija, išlo me. S većom minutažom bih sigurno pružao i još bolje igre, pa bio me možda izbornik Dalić pozvao u tabor Vatrenih. Da sam stalno igrao, dojam koji sam stvorio o sebi bio bi još bolji. Ali, što je tu je, bit će još prvenstava, velikih natjecanja.”, pozitivan je Borna.

Vjeruje u sebe

“Nadam se da nisam prepotentan kad kažem da je to jedna stepenica u životu koja me čeka. Nadam se da će se to dogoditi što prije. Idem normalnim putem, igram za U-21 reprezentaciju, pa onda vjerujem da ću stići i do najbolje selekcije Hrvatske. Želio bih s U-21 reprezentacijom otići na Europsko prvenstvo.”, zaključio je Sosa priču o reprezentaciji.