BIVŠI TRENER LIVERPOOLA REDSIMA UZIMA MLADU ZVIJEZDU: Englez bi već u siječnju trebao napustiti Anfield

Nekadašnji trener Liverpoola odlučan je u dovođenju mladog napadača

Engleski napadač Dominic Solanke ne može se izboriti za mjesto u ekipi Liverpoola, čiji je član od ljeta 2017. godine. Solanke ove sezone nije odigrao nijednu utakmicu za prvi tim Redsa, a tek je nastupio na dvije utakmice U-23 momčadi na kojim je postigao i dva gola.

Za ovog 21-godišnjaka više nema mjesta na Anfieldu, a sve su prilike da će se skrasiti u Crystal Palaceu, što bi mu dalo novu priliku da se pokaže u Premiershipu. Menadžer Crystal Palacea Roy Hodgson je nakon poraza od Chelseaja otvoreno poručio da je dovođenje Dominica Solankea prioritet broj jedan u siječnju.

Prioritet broj jedan

“Solanke je naša želja i to nije tajna. Ako to kaže naš vlasnik, onda se zna da je on naš cilj u zimskom prijelaznom roku. To je dobar nogometaš koji je svoje sposobnosti pokazao igrajući za mladu reprezentaciju Engleske te mladu selekciju Chelseaja, a ako dođe u Crystal Palace imat će priliku da dokaže da može postizati golove i na premierligaškom nivou”, rekao je Hodgson.

Dominic Solanke je ponikao u Chelseaju, a jedno vrijeme je igrao i na posudbi u nizozemskom Vitesseu.