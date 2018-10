BIVŠI TRENER HAJDUKA SIGURAN DA KOVAČ NEĆE DOBITI OTKAZ: ‘Naravno da će se izvući, samo nisu imali sreće…’

Bivši trener Hajduka, a sada trener u drugom razredu njemačkog nogometa vjeruje u Niku Kovača

Damir Burić od rujna prošle godine sjedi na klupi njemačkog drugoligaša Greuther Fürtha kojeg je preuzeo u vrlo teškoj situaciji i spasio je ispadanja, a u aktualnoj sezoni je na četvrtoj poziciji, s tri boda manje od vodećeg Kölna. Doveo je i bivšeg Hajdukova stopera Marija Maloču, a za SN je govorio u stanju u svom, ali i u klubu Nike Kovača.

“Zasad moramo biti jako zadovoljni početkom novog prvenstva. Prošla sezona bila je jako teška, nakon devet kola osvojena su tek četiri boda, ali smo uspjeli napraviti nemoguće i ostati u ligi. Ujedno smo vidjeli probleme u kadru, sa sportskim direktorom napravili smo dobru analizu i sada imamo jako mladu i perspektivnu momčad”, rekao je bivši trener Hajduka.

“Angažirali smo igrače iz četvrte i treće lige, one koji su gladni uspjeha i imaju perspektivu. Nemaju iskustvo iz Prve ili Druge lige, ali uz kvalitetan i detaljiziran rad u taktičkom i atletskom dijelu pokušavamo momčad dovesti na višu razinu. Liga je nevjerojatno jaka i atraktivna, svatko može svakoga pobijediti, a ima jakih momčadi s tri ili četiri puta većim proračunom od našeg.”, istaknuo je pa dodao:

“Klubovi poput Kölna, HSV-a, St. Paulija i Dynama iz Dresdena uvijek imaju velik broj gledatelja kada igraju doma, kao igrač i trener živiš za te utakmice. Ova je liga pogodna za razvoj mladih igrača, koji u tim jakim utakmicama mogu spoznati sebe same.”

Put do Bundeslige

“Navijači, dakako, razmišljaju o napadu na vrh ljestvice. Međutim, po proračunu i svemu ostalome mi smo u donjem dijelu ljestvice. Činjenica je da u klubu imamo odlično ustrojen stručni rad, blisko surađujem sa sportskim direktorom i direktorom za medicinu i rehabilitaciju, konzultiramo se i zajedno donosimo odluke. Postali smo momčad koja radi s mladim igračima, jer s novcem ne možemo konkurirati ostalima. Imamo još devet utakmica do kraja polusezone, od toga šest vani, i bit će jako teško zadržati vrh. No, ujedno je to i veliki izazov.”, rekao je Burić pa dodao kako njegov klub sve ozbiljnije ulaže novac.

“Imamo i potpuno novu tribinu s grijanim sjedalicama i ložama, sve je to klub sam financirao. Sviđa mi se taj način razmišljanja, jer moramo pratiti razvoj modernog nogometa. Ako nisi u stanju djeci osigurati terene s umjetnom i prirodnom travom i mogućnosti dvorane i individualnog rada u svim elementima, ne možeš računati da ćeš stvarati kvalitetne mlade igrače. Osim toga, moj pomoćnik je trener u drugoj momčadi, gdje su elementi i način igre su jako slični, i mladi igrači unaprijed znaju što ih sve čeka u prvoj momčadi.”, tvrdi Burić.

Nedefinirani ciljevi

“Nismo mogli postaviti cilj u smislu plasmana, jer prošle sezone se cijela liga od petog-šestog mjesta borila za ostanak, na kraju su ispali ugledni Braunschweig i Kaiserslautern. Liga je vrlo jaka i izjednačena, svakome se može dogoditi loš start, krive odluke, ozljede igrača ili promjene trenera. A kada padneš, jako teško je opet podići momčad. Mi smo ove sezone smanjili kadar, povećali smo broj igrača koji su perspektivni, pokušavamo razviti momčad, poboljšati je u svim elementima kako bismo se stabilizirali u ligi.”, odlučno je poručio hrvatski trener pa komentirao i stanje u Bayernu.

“Bayern je predestiniran da bude u vrhu, utakmice koje su bile ‘knap’ je uvijek pobjeđivao. Sada se dogodilo da momčad u nekim situacijama nije imala sportsku sreću, radile su se jednostavne individualne pogreške, a u završnici nije bilo mirnoće i lepršavosti.”, rekao je, pa dodao:

“No, to je samo jedna faza. Sada treba stati iza momčadi, a i glavni igrači se trebaju trgnuti. Boateng, Süle i ostali više ne bi smjeli raditi takve pogreške, a Müller i Lewandowski su ti koji su u stanju dati gol, oni trebaju popraviti završnicu. To je više individualna stvar, nego problem taktike i trenera. No, novinari uvijek traže jednog koji je odgovoran, zato se trener našao na udaru.”

Vjeruje u Kovača

“Naravno da će se izvući iz ove situacije, jer ima kvalitetu, znanje i iskustvo. Dogodilo im se i da su igrali protiv tri momčadi koje su u usponu i jako dobroj formi. Ajax je fenomenalan, Hertha igra možda i najbolji nogomet u ligi u ovom trenutku, a Borussia Mönchengladbach je u velikom usponu.”, poručio je i zaključio:

“Kad igraš protiv takvih suparnika, moraš biti u maksimalnoj formi, ali stavite se u ulogu igrača koji igraju dvaput tjedno. Vidjeli ste što se događa s Barcelonom, Realom, Manchester Unitedom… Igrači nisu strojevi, imaju i oni svojih lošijih trenutaka. Bitno je da klub prezentira zajedništvo u takvim situacijama.”