BIVŠI TRENER DINAMA NEUGODNO IZNENAĐEN STANJEM U NOVOM KLUBU: ‘Žalosti me da je tako, navijači nisu sretni’

Poznati BiH trener ostao je šokiran stanjem u klubu

Bivšeg trenera Dinama Vahida Halilhodžića čekaju pune ruke posla u Nantesu. Preuzeo je ekipu u za njih jako nezgodnom trenutku. Nalaze se na predzadnjoj poziciji u francuskoj ligi, a sada su upisali i poraz 3-0 od Bordeauxa.

FC Nantes: «Une situation plus grave que ce que j'imaginais», diagnostique Vahid Halilhodzic https://t.co/Botw1EhrE0 pic.twitter.com/NNVFphf5Yh — 20 Minutes (@20Minutes) October 18, 2018

Žalostan zbog stanja

“Bio sam šokiran nakon Bordeauxa. Želim mijenjati stvari. Žalosti me stanje u kojem je danas Nantes kad je riječ o ekipi. Navijači nisu sretni. Normalno je i to, trebat će nam vremena. Ne znam što nas do kraja čeka, samo znam da će biti baš teško”, poručio je Halilhodžić.

Priliku da upiše prve bodove kao trener Nantesa imat će za vikend, kada njegova momčad dočekuje Toulouse. Kako god završila ta utakmica, momčad bosanskohercegovačkog stručnjaka čeka grčevita borba za opstanak do kraja sezone.