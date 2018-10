BIVŠI IGRAČ BARCELONE OPLEO PO PREDSJEDNIKU REALA: ‘Perez je uništio Španjolsku i Madrid’

Oštro je opleo po predsjedniku Real Madrida

Nekadašnji mladi igrač Barcelone, a danas sportski TV analitičar Marc Crosas vjeruje da je Florentino Perez uništio Španjolsku i Madrid. Crosas je igrao za Španjolsku u-21 i Celtic, a trenutno radi na meksičkoj televiziji i redovito komentira događanja na društvenim mrežama.

Si vas a morir en el Camp Nou, hazlo con el planteamiento de la 2a parte. Triste Lopetegui. Sólido y Letal Barça. Sin Messi, pero con Suárez y Alba colosales.

¿Tendrá conciencia Florentino? En 4 meses destrozó la selección española y al mejor Madrid de la historia. — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) October 28, 2018

Nije štedio ni Enriquea

“Ako već morate umrijeti na Nou Campu onda to želite napraviti igrom iz drugog poluvremena.”, napisao je Crosas na svom Twitter, a citirao ga je Diario AS. “Šteta za Lopeteguija. Barcelona je bila sjajna bez obzira na to što nije bilo Messija, Suarez i Alba napravili su korak naprijed.”

“Ima li Florentino Perez čistu savjest? U četiri mjeseca uništio je španjolsku reprezentaciju, a zadnjih godina isto radi i s Realom.”, rekao je Crosas pa kritizirao i Luis Enriquea, trenutnog izbornika španjolske reprezentacije: “Nacho starta za Španjolsku, a Jordi Alba gleda utakmice od kuće. To ni Lopetegui ne bi mogao razumjeti.”