‘BILO JE VRUĆE U SVLAČIONICI’: Mnogi bi platili da su mogli čuti što je i na koji način Niko Kovač poručio svojim zvijezdama

Bayern je polufinale Njemačkog kupa izborio u nevjerojatnoj utakmici

Nevjerojatna je bila utakmica četvrtfinala Njemačkog kupa u kojoj su snage odmjerili lanjski finalist Bayern i drugoligaška momčad Heidenheim. Susret kojeg je momčad Nike Kovača igrala 75 minuta sa igračem manje nudio je dramu, nizao preokrete i u konačnici završio rezultatom 5-4.

Jasno je da je Kovač imao svašta za poručiti svojim igračima nakon što je ušao u svlačionicu na poluvremenu. Rezultat je u tim trenucima bio 2-1 za drugoligaša s igračem više…

‘Nikad ovo nisam vidio’

“Crveni karton je poremetio naše planove, morali smo reagirati i prebaciti se u 4-4-1 formaciju kako bismo osigurali kompaktnost. Okrenuli smo rezultat s tri vezana gola, ali ljuti me što smo si zakomplicirali situaciju. Bila je to luda, otvorena utakmica u čijoj smo završnici imali i sreće. Potrebno je to u utakmicama Kupa. A ovakav dvoboj nikad nisam vidio”, kazao je nakon utakmice Kovač čiji su potezi na poluvremenu i okrenuli susret u smjeru Bayernove pobjede.

“Sve je stvar glave. Razmišljam li na ispravan način nikoga neću podcijeniti, tada se niti ovo ne bi dogodilo. Nije dovoljno dati 50 ili 70 posto”, prenosi TZ njegove riječi.

Ima nezadovoljnih

“Drago nam je da smo prošli dalje, ali drugačije smo ovo zamišljali. Kad imaš prednost 4-2 sasvim je nebitno imaš li na terenu sedmoricu ili osmoricu igrača, ili njih jedanaest. To moraš znati sačuvati. Bili smo neoprezni”, kazao je Niklas Süle, igrač koji je zaradio izravno isključenje u 15. minuti ogleda, a strijelac prvog gola na utakmici Leon Goretzka priznao:

“Bilo je vruće u svlačionici tijekom govora na poluvremenu. Prvo smo se morali smiriti, a onda nas je trener morao posložiti da bismo preokrenuli utakmicu s igračem manje. Ne smije se događati da primimo četiri gola od drugoligaške momčadi.”

Renato Sanches već dulje vrijeme sipa nezadovoljstvo svojim statusom u momčadi. I sad je bilo tako:

“Čekam svoju priliku. Radim, nadam se da ću više igrati. Trener mi ne objašnjava zašto me ne korist…”