BILIĆ I STANIĆ O TRENERU KOJI SE BORI ZA ŽIVOT: ‘Ferguson je najveća sportska anomalija, uspio je nemoguće’

Proslavljeni hrvatski nogometaši progovorili su o Fergusonu

Ujedinjen je nogometni svijet u molitvama i izražavanju dobrih želja legendarnom treneru Alexu Fergusonu koji je u večernjim satima subote dobio izljev krvi u mozak zbog čega je hitno operiran. Nizu onih koji su mislima uz njega pridružio se i hrvatski trener Slaven Bilić.

“Potreslo me kad sam čuo da je Alex Ferguson završio na operaciji, stvarno bih volio da prebrodi probleme i vrati se normalnom životu”, prenosi 24sata.hr riječi Bilića koji nastavlja:

Enciklopedija nogometnog znanja

“Teško je reći je li sir Alex Ferguson najveći, ali je jedan od najvećih nogometnih trenera na svijetu. Jedinstven je po mnogočemu, pa i po tome što dugo nije mijenjao klub, a to će teško itko više ikad moći ponoviti. Pogotovo na toj razini, jer nije ‘pustio korijenje’ bilo gdje nego u jednom od najvećih engleskih klubova, u jednom trenutku postao i veći od samoga kluba. Njegove su metode posebne, i neće ih nitko moći kopirati ili ponoviti jer je jedinstvena pojava u svijetu nogometa.”



“Susretao sam se s njim kao igrač West Hama, 1996. me zvao, pokušavao dovesti u United, ali me klub nije pustio. Kasnije smo se sretali dok sam bio izbornik Hrvatske, bila mi je čast upoznati čovjeka čije su knjige za mene bile lektira i inspiracija. Njegova autorizirana autobiografija je enciklopedija nogometnog znanja, u kojoj detaljno opisuje kako je reagirao i riješio razne situacije”, zaključio je Bilić čije misli prisnažuje i Mario Stanić:

Kažeš United i misliš na Fergusona

“Imao sam čast i privilegij da moj debi za Chelsea bude protiv Man. Uniteda. Bio je to Community Shield. Imao sam privilegij igrati i kod Uniteda, osjetiti sinergiju njega na klupi, momčadi na terenu i navijača na tribinama. Čim stupiš na teren, osjetiš atmosferu koja tamo vlada. On je najveća sportska anomalija u svijetu, u kojem se sve prebrzo odvija, udario je temelje, posložio statiku Uniteda koja je i danas za gledati i diviti se i koju će jako teško više itko ponoviti. U tim su vremenima on i klub bili jedno tijelo. Kad kažeš ‘United’, misliš na Fergusona i obrnuto. To sjedinjenje atipično je za nogometne uvjete, on je uspio nemoguće u okvirima modernog nogometa, gdje je skidanje glava svakodnevica.”