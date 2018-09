BERNABEU SE POKLONIO MODRIĆU: Najbolji igrač Europe uzvratio publici asistencijom u golijadi Reala

¡Nuestros premiados por la UEFA en 2017/18!

🏆 Goalkeeper of the Season (@NavasKeylor)

🏆 Defender of the Season (@SergioRamos)

🏆 Midfielder of the Season (@LukaModric10)

🏆 Player of the Year (@LukaModric10) pic.twitter.com/3U4rzK4G9d

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 1, 2018