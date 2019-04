BAYERN NEMA PRAVO SLAVITI TITULU: Stručnjak upozorava na opasnost koja prijeti i daje svoj sud o Niki Kovaču

‘Pitanje je hoće li klub stati iza tebe i dati ti povjerenje’

Onog trenutka kad je Niko Kovač proglašen trenerom minhenskog Bayerna počela su se lomiti koplja oko toga je li bivši hrvatski izbornik i prava opcija za klupu njemačkog prvaka. Ispadanje iz Lige prvaka ‘dalo’ je argumente onima koji žele vidjeti njegova leđa, no činjenica da je nadoknadio -9 u odnosu na dortmundsku Borussiju, da njegov Bayern ima vodstvo na bundesligaškoj ljestvici te mjesto u polufinalu Njemačkog kupa daju za pravo i njemu i onima koji ga podržavaju.

‘Ukoliko vjeruješ u svoj rad…’

Ima Kovač mnogo navijača, ali i velik broj stručnjaka koji podržavaju njegov način rada i vjeruju da hrvatski stručnjak ima sve potrebno za zadržavanje pozicije. Proslavljeni bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Jarni jedan je od njih.

“Nije jednostavno biti trener. Među 25 igrača uvijek će se naći nezadovoljnika, ne možeš svima udovoljiti. Pitanje je hoće li klub stati iza tebe i dati ti povjerenje. Kada to osjećaš od predsjednika i kluba, nema problema. Ukoliko vjeruješ u svoj rad u takvim uvjetima će se napraviti i rezultat. Mislim da je Niko Kovač sada dokazao da mu trebaju vjerovati i da oko toga nema daljnje priče. No, i on je svjestan da je svaka sljedeća utakmica novo dokazivanje i bude li lošijih rezultata naravno da mu neće dati podršku”, uvjeren je bivši igrač Hajduka, Juventusa, Real Madrida… danas izbornik hrvatske U-20 reprezentacije u razgovoru za Sportske novosti.

Nije kraj

Nakon ‘razmontiravanja’ Dortmunda 5-0 i preuzimanja vrha ljestvice mnogi su skloni reći da je njemačko prvenstvo završeno. Ne i Jarni.

“Nisu ni približno blizu. Imaju malu prednost, ne bih govorio da je to neka zaliha. Kad bi se radilo o četiri-pet bodova još bi se moglo pričati. Ovo je razlika koja se rastopi u jednoj utakmici. Važno je da igrači svaki put budu spremni jer svaki nastup nosi nešto novo. Možda im netko neće ležati kao rival. Još su jako daleko od naslova, vrlo su bitne sljedeće tri utakmice koje će odigrati. Kovač ima svoj princip rada, vjeruje u to i s time nastavlja dalje. Ljudi koji su ga podržali nisu pogriješili”, zaključio je.