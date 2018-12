BAŠ ZBOG OVOG KLOPPA VOLITE. ILI MRZITE: ‘I on zna da je to omalovažavajuće, neki su zbog toga bili uhićeni’

‘Šokantno je ono što je napravio’

Nevjerojatne scene viđene su na Anfieldu nakon što je sudac Chris Kavanagh svojim zviždukom označio kraj Merseyside derbija u kojem je Liverpool svladao Everton 1-0. Nevjerojatna je bila i završnica utakmice riješene tek u 96. minuti nakon nevjerojatne pogreške Jordana Pickforda, golmana Evertonove momčadi koji je kiksao onda kad nije smio i ondje gdje će mu navijači to najviše zamjeriti.

No, da se o njegovoj pogrešci (barem malo) manje priča potrudio se menadžer Liverpoolova tima Jürgen Klopp koji se nije niti trudio sakriti sreću koja ga je obuzela po završetku utakmice. Utrčao je njemački stručnjak do polovice igrališta kako bi dijelio oduševljenje ishodom gradskog derbija sa svojim suigračima, ne mareći pritom za osjećaje suparnika.

To se ne radi

Bivši engleski reprezentativac Danny Mills jedan je od onih koji mu viđeno zamjeraju.

“Šokantno je ono što je napravio. Nemam problema kad netko slavi u prostoru u kojem smije biti, kad slavi sa svojim štabom. Ali, otrčati do sredine igrališta – da je navijač, naravno da bi bio uhićen. Mislim da je pokazivanje manjka poštovanja prema Evertonu i on to zna”, prenosi Millsove riječi Liverpool Echo.

(Ni)je se ispričao

Sam Klopp, prenosi isti izvor, je kazao da se zbog napravljenog ispričao menadžeru protivničkog tima Marcu Silvi.

“Odmah nakon utakmice sam mu se ispričao. Rekao sam mu koliko cijenim njegov rad jer nevjerojatno je ono što radi sa momčadi. Oni su sjajni.”

Sam Silva kaže da baš i nije tako bilo.

“Ne, nije mi se ispričao. Svi me pitaju za ono što je napravio, a ja to nisam vidio. Ne znam što je napravio i kako je to napravio pa ne mogu reći niti je li bilo omalovažavajuće. Kad pogledam znat ću.”