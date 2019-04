BARCA IMA SPREMNU SENZACIJU: Jače pojačanje za budućnost od ovog ne mogu potpisati!

‘On je pomaknuo granice’

Barcelonin predsjednik Josep Maria Bartomeu potvrdio je da je aktualni prvak španjolskog prvenstva u planovima produljenja ugovora sa svojom zvijezdom Lionelom Messijem. Argentinski napadač zadnji put je produljio sa Barcom 2017. godine te se obvezao na ostanak do 2021. Budući da 31-godišnjak ne pokazuje nikakve namjere usporiti, predsjednik kluba želi da igrač – koji je za klub debitirao u listopadu 2004. i otad porušio nebrojene rekorde – u tom klubu i ostane do kraja karijere.

“Željeli bismo da ima dugu karijeru kako bismo mogli nastaviti uživati u njegovim igrama. On je pomaknuo granice. Svi mu se dive, plješću mu i suparnički navijači na drugim stadionima”, započeo je Bartomeu i potvrdio:

Pred njim su još godine igranja

“Voljeli bismo produljiti ugovor s njim, to je ideja. Mlad je, to možete vidjeti prema njegovim izvedbama, i ugovorno vezan na još dvije godine. I dalje se unapređuje pa vjerujem da su pred njim još godine igranja pa ćemo u narednim mjesecima sjesti zajedno s njime da dogovorimo da te godine odradi u Barceloni.”

“On poznaje i razumije svoje tijelo. Otići će onog trenutka kad će misliti da ne može napraviti ono što želi. Moramo se pripremiti za budućnost. Messi je naš vođa, najbolji nogometaš svijeta, igrač koji nastupa za nas i to radi fantastično, ali znamo da to ne može trajati vječno. Možda će za tri, četiri ili pet godina reći: ‘OK, prestajem igrati.’ Pripremamo se za taj trenutak, za vrijeme nakon njega. I nakon što on ode mi želimo i dalje biti na vrhu. Zato investiramo u našu mladost u La Masiji, ali i dovodimo igrače iz drugih klubova. Želimo zadržati razinu izvrsnosti”, zaključio je Barcin predsjednik.