AS OPLEO PO LUKI MODRIĆU KAO NIKAD PRIJE: Još nitko nije ovako udario na hrvatskog kapetana

Jedan od najpoznatijih španjolskih medija kritizirao je Luku Modrića

Real Madrid trenutno prolazi kroz najveću krizu kluba još od kraja prošlog desetljeća kad su se nalazili u povijesno lošoj situaciji. Koliko je situacija loša najbolje prikazuje reakcija Luke Modrića nakon domaćeg poraza od Real Sociedada.

Mogao se dobitnik Zlatne lopte izvlačiti na čisti jedanaesterac koji su suci propustili dosuditi za njegovu momčad nakon pada Viniciusa Juniora u kaznenom prostoru, ali i njemu je bilo potpuno jasno da je situacija toliko loša da jednostavno nema smisla bježati od realnosti.

“Mnogi od nas nisu na svojoj najboljoj razini. Počeli smo jako loše, baš kao i protiv Villarreala. Ne mogu nam se ovakve stvari događati na početku svake utakmice”, rekao je Modrić u miks-zoni nakon susreta protiv Real Sociedada, jasno aludiravši na jedanaesterac kojim su gosti poveli već u 3. minuti, pa je dodao: “Moramo jasno reći, ovdje se ne radi o nedostatku sreće. Stvaramo puno prilika, ali lopta ne ulazi u mrežu. Postoji više razloga koji mogu objasniti zašto nam ne ide dobro.”

Detektirali su probleme u Realu

Španjolski list AS sastavio je listu od osam igrača čiji status Real u sljedećih šest mjeseci mora riješiti. Real će do kraja sezone vjerojatno ostati bez dva golmana; Keylora Navasa i Kika Casille. Na ljeto bi opet mogao otići Mariano Diaz koji se nije pokazao kao pravo napadačko rješenje, ali nije ni mogao jer je stalno ozlijeđen. Kao jedan od glavnih Realovih problema AS je detektirao Luku Modrića.

“Ima 33 godine i sve teže igra na nivou na kakvom je nekad igrao. Solari ga, kao i Lopetegui, pažljivo koristi, ali zbog svih ozljeda u momčadi Modrić se previše troši. Ljetos je koketirao s Interom koji mu je nudio golem ugovor, ali ga je želio dobiti za sitniš što u Realu nisu prihvatili. Potpisao je novi, bogatiji ugovor, ali Inter će ga pokušati dovesti sljedećeg ljeta. To je problem koji Real mora riješiti i Modriću traži zamjenu. Najveći kandidat je Christian Eriksen iz Tottenhama”, piše AS, a osvrnuli su se i na Marcela:

“Potpuno je pao, a njegove pogreške protiv Atletica u superkupu, Villarreala i Sociedada stajale su momčad golova, bodova i titula. Obrana mu nikad nije bila jača strana, ali ju je kompenzirao sjajnom napadačkom igrom. Više nema ni toga i Marcelo je postao problem. Ronaldo ga zove u Juventus i tamo bi mogao završiti na kraju sezone”, zaključuju Španjolci.