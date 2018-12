ARSENALOV MENADŽER PRIZNAO POGREŠKU: ‘Danas je među petoricom najboljih, mogao sam ga dovesti, ali sumnjao sam u njega’

Unai Emery danas ga smatra igračem iz kruga petorice najboljih

Unai Emery smatra da je Liverpoolov egipatski napadač Mohamed Salah jedan od petorice najboljih nogometaša na svijetu. Istovremeno i priznaje da je bio u mogućnosti dovesti ga u Paris Saint-Germain kada je bio trener francuskog prvaka, ali da je procijenio da Salah nije igrač koji bi se znao nositi s pritiskom igranja u velikom klubu.

Danas je u Top 5

Upravo Arsenal i Liverpool sučelit će se u subotnjoj utakmici 20. kola engleskog prvenstva. Domaćin će biti Liverpool, vodeća i jedina neporažena momlad Premier lige, sastav koji je u nizu od osam uzastopnih pobjeda i sanja prvi naslov od 1990. godine. Emery i Arsenal stižu na Anfield kao petoplasirani klub s trinaest bodova manje u odnosu na protivnika, a španjolski menadžer zna od koga će prijetiti najveća opasnost. Uz priznanje da toga ranije nije bio svjestan.

“Razgovarali smo o mogućnosti da Salaha, tada Rominog igrača, dovedemo u Paris Saint-Germain. Postojale su neke sumnje, a on je učinio to da su one nestale potpisom za Liverpool. Sad kad govorite o petorici najboljih nogometaša na svijetu, on je jedan od njih. Danas vam mogu priznati, kad bismo ga potpisali, potpisali bismo jednog od petorice najboljih svjetskih nogometaša”, kazao je Emery koji je potom bio upitan o kakvim je sumnjama bilo riječi.

Prošlosezonski najbolji strijelac Premier lige

“Kako bi se snašao u velikom klubu. Primjerice PSG-u”, donosi The Guardian odgovor na to pitanje.

S 32 postignuta prvenstvena gola u prošloj sezoni Salah je ponio naslov najboljeg strijelca engleske Premier lige. Trenutačno je na diobi druge pozicije s 12 golova u 19 odigranih utakmica.