ALPSKI MOURINHO UVEO ZABRANU ZA SVOJE IGRAČE: ‘Morate ih zaštititi od te napasti, to stvara ovisnost poput droge i alkohola’

Svoje iskustvo donio je iz bundesligaškog kluba u kojem je imao isti problem

Daleko je Southampton od mirne prvoligaške luke, no pod vodstvom Marka Hughesa drugoligaška sudbina činila se kao neizbježno iskustvo. Otkako je Ralph Hasenhüttl preuzeo kormilo i na devet osvojenih bodova iz 15 odigranih utakmica nadogradio 21 iz isto toliko susreta, Southampton je sve dalje od zone ispadanja u Championship.

Nema gubljena noći

Možda dio dobrih rezultata menadžer momčadi može pripisati i zabrani koju je uveo za svoje igrače. Naime, zatražio je da se u klupskom hotelu onemogući wi-fi pristup Internetu s namjerom da svoje igrače spasi ovisnosti i ‘natjera’ ih na počinak u za to uobičajeno vrijeme.

“Kad sam vodio RB Leipzig bilo je igrača koji su na dan utakmice igrali video-igrice do tri sata ujutro. Igrače treba zaštiti, to nije mali problem. Budimo iskreni, to je isto kao i ovisnost o alkholu i drogama. Zaštititi ih znači pomoći im da ne provode toliko vremena na tome. Primjerice, mi smo blokirali wi-fi u hotelu u večernjim satima da ne mogu predugo igrati”, kaže Hasenhüttl, a prenosi BBC.