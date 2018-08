ALLEGRI NAJAVIO JUVENTUSOV POHOD NA UŠATI TROFEJ: ‘Težimo Ligi prvaka, ali želimo i sve ostale trofeje’

Massimiliano Allegri više ne skriva Juventusove namjere u nadolazećoj sezoni europskog nogometa

Cristiano Ronaldo debitirao je jučer u prijateljskog utakmici između Juventusa i Villar Perose, a do prvog pogotka uspio je doći već nakon osam minuta. Zaigrao je u startnoj postavi uz Dybalu, Douglasa Costu, Cana, Bernardeschija, Bonuccija i Sandra od velikih imena.

“Na papiru, bitan je tim, ali najbitnije je ono što se događa na terenu. Ozbiljno smo se pojačali preko ljeta, ali moramo igrati dobro i pobjeđivati utakmice, inače je sve to bilo uzaludno, rekao je trener Juventusa za Sky Sport Italia.

Ronaldo im daje samopouzdanje

“Imamo više ambicija nego prošlih godina, a one uključuju i osvajanje Lige prvaka. Dokaz da to možemo je ova utakmica koju su igrači shvatili ozbiljno, to je stvar inteligencije, mentaliteta i psihiloške pripreme.”

“Prirodno je da težimo osvajanju Lige prvaka baš kao što želimo osvojiti Scudetto, Kup Italije i Superkup. Ronaldo nam je prije svega donio iskustvo na toj međunarodnoj razini, ali i dozvolio porast ambicija.”, zaključuje Allegri.