ALLEGRI IZVEO MIJEŠANI SASTAV PA KIKSAO: Ronaldo i Pjanić ulaskom s klupe spasili bod

Dug niz Real Madrida stigao je svome kraju

Trener Masimiliano Allegri na ovom je susretu odlučio odmarati zvijezde poput Ronalda i Pjanića, a na kraju mu se to obilo o glavu jer njegova momčad nije uspjela doći do željenog rezultata. Sve je dobro počelo po Staru damu koja je povela već u 2. minuti nakon autogola Dijmsitija, ali sredinom prvog dijela domaći dolaze do izjednačenja preko Zapate.

Na samom početku drugog poluvremena Bentacur je dobio crveni karton i ostavio goste s desetoricom što su domaći iskoristili samo tri minute kasnije te su preko Zapate došli do vodstva. Tada je Allegri ubacio Pjanića i Ronaldo koji su mu kasnije donijeli bod. Pjanić je izveo korner, Mandžukić je zakačio loptu glavom, a ona je došla do Ronalda koji pogađa za konačnih 2:2.

Parma iznenadila Fiorentinu

U ostalim susretima treba izdvojiti pobjedu Lazija kod Bologne 2:0, pobjedu Sampdorije protiv Chieva uz novi gol Fabija Quagliarelle te iznenađujući trijumf Parme kod Fiorentine (1:0).

Juve je još uvijek prvi na ligaškoj ljestvici i ima devet bodova više od Napolija, ali i susret više. Napolitanci će u posljednjem susretu dana igrati u gostima protiv Intera, dok će prije toga biti odigran susret Roma – Sassuolo.