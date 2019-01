AKO MOURINHO POTPIŠE ZA REAL I DRUGI ĆE ZARADITI: Evo kome bi na račun sjelo čak 11 milijuna eura

Jedan od najboljih trenera posljednjih 15-ak godina u potrazi je za novim angažmanom.

Jedno od najvrućih pitanja u nogometu u ovom trenutku možda je ono gdje će Jose Mourinho nastaviti karijeru nakon što je ovog tjedna dobio otkaz u Manchester Unitedu. Mnogi su ga zbog načina vođenja momčadi i igre koju one prezentiraju već otpisali te smatraju da za njega nema više mjesta u nekom od najboljih klubova svijeta.

No, to se kosi s onim što mediji objavljuju. U Španjolskoj već pišu da je u Real Madridu održan sastanak na temu Mourinha te da razmišljaju o njegovom povratku nakon više od pet godina.

Ipak, engleski mediji prenose zanimljivu informaciju da će u slučaju da Mourinho preuzme Real Madrid dobro proći i Manchester United. Vijesti s Otoka govore da bi u tom slučaju Kraljevi morali platiti Unitedu oko 11 milijuna eura ukoliko dovedu Mourinha prije kraja ove sezone.

Nije protiv dolaska u Madrid

Mourinho se već odavno povezuje s Real Madridom, ali i Interom, a sam Portugalac ističe da mu je čast što bi ponovo mogao se vratiti u jedan od bivših klubova. “Naravno da bi to bila velika čast, ali nismo pregovarali. Kada vas žele bivši klubovi, to je velika stvar. To znači da ste napravili nešto dobro te da vrijedite kao osoba”, jasan je Mourinho.

“Ovo je trenutak da budem miran, da vidim gdje sam griješio i da analiziram godinu koja je iza mene. Također, da se krenem pripremati za izazove koji dolaze”, dodao je Portugalac koji očito ne bi imao ništa protiv povratka u Madrid ili Milano.