VLAŠIĆ O GOLU KARIJERE I MODRIĆU: Srušio je Real, detaljno opisao večer života i kazao – ‘U Hajduku sam igrao važnije utakmice’

‘Luka? Ne možeš mu priči, a kamoli uzeti loptu’

Možda će se karijera Nikole Vlašića razvijati na način da će mu pogoci protiv Real Madrida i ostalih svjetskih nogometnih velikana biti ‘običan dan u uredu’, možda je ovaj kojeg je zabio u mrežu branitelja naslova u Ligi prvaka njegov takav posljednji. Nemoguće je to znati, za nadati se je da će njegov nogometni rast biti takav da će od toga plodove ubirati i hrvatska nogometna reprezentacije, a on sam da će biti jedan od onih igrača čiji će se dresovi prodavati.

JOŠKO VLAŠIĆ ZA NET.HR O NIKOLINOJ NAJVEĆOJ NOĆI U KARIJERI: ‘Sve se posložilo. Treba li repki? Tu postoji samo jedna situacija’

Baš kao što se danas prodaju oni Luke Modrića, Realova veznjaka kojeg Vlašić neće morati kupiti. Nakon utakmice na Lužnjikiju u kojoj je moskovski CSKA njegovim pogotkom stigao do tri boda protiv madridskog velikana, Modrić i Vlašić dresove su razmijenili.

Kao i nekoliko riječi što potvrđuje 20-godišnji nogometaš ruske momčadi u razgovoru za 24sata.hr.

Modrićev dres

“Nisam neki poseban kolekcionar, čuvam nekoliko dragih dresova za uspomenu, a i ja sam dao Modriću svoj. Kratko smo popričali, ali ne bih sad želio javno otkrivati o čemu je bila riječ, u svakom slučaju mu je bilo drago radi mene”, veli Vlašić i otkriva koliko je zapravo teško igrati protiv hrvatskog kapetana i cijele Realove momčadi.

“Ma to je čudo, njemu ne možeš ni prići, a kamoli oduzeti loptu. On se riješi lopte prije nego li ga i napadneš. I ne samo on, nego i svi ostali. Zato nam je trener i rekao da igramo zonski, da ne trčimo za njima po terenu, jer je to nemoguća misija…”

Trener ih je uvjerio u to

Potom je Vlašić opisao pogodak:

“Vidio sam da se Kroos namješta na poluvolej, da će pokušati vratiti loptu, i instinktivno sam potrčao. Realno, kolika je bila šansa da igrač poput njega promaši takav pas, a opet, nešto mi je govorilo da bi ga mogao ‘okratiti’. I eto, ispalo je najbolje moguće, presjekao sam loptu i zabio.”

NIKOLA VLAŠIĆ ZABIO GOL KARIJERE: Pogledajte kako je hrvatski nogometaš na koljena bacio kraljevski Real Madrid

NAHVALIO VLAŠIĆA KAO MALO TKO: Srušio je Real i sad svi biraju riječi kojima bi ga što bolje opisali. Pobjednik je njegov trener

“Mi smo jednostavno napravili ono što nam je trener pet dana uporno ponavljao. Govorio nam je da smo dovoljno dobri da ih dobijemo, da ne igraju prezimena na dresovima, nego igrači na terenu, i da samo vjerujemo u sebe i borimo se, da će pobjeda doći.”

Teže u Hajduku

Govori da ovo nije bila najteža utakmica u kojoj je sudjelovao:

“Real je možda najveći skalp, ali nije ovo bila važna, presudna utakmica, kakvih sam odigrao jako puno u dresu Hajduka. Kad vam dođu prije utakmice čelnici kluba u svlačionicu i kažu da morate proći dalje jer je klub u velikim financijskim problemima, da neće imati za plaće, onda je pritisak puno veći. U Hajduku je skoro svaka velika utakmica bila biti ili ne biti, a protiv Reala realno nismo mali što izgubiti.”