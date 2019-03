[VIDEO] NEUEROVA POGREŠKA KARIJERE DOVELA KOVAČA U PROBLEME: Dogodilo se upravo ono čega su se mnogi pribojavali

Ono što su svi govorili da će jednom skupo koštati sada je došlo na naplatu

Manuel Neuer je u prvom dijelu utakmice Bayerna i Liverpool napravio jednu od najvećih pogrešaka svoje karijere. Liverpool je poveo protiv Bayerna s 1:0 na Allianz Areni u uzvratu osmine finala Lige prvaka, a strijelac je bio Sadio Mane i to nakon velike greške golmana domaćih.

Velika pogreška

Neuer je izletio, vjerovatno ni sam ne zna gdje, a Mane je to iskoristio i bez većih problema poslao loptu u mrežu. Nije ovo prvi puta da Neuer ovako izlazi s vrata, dapače, za njega je to stalna praksa i najčešće nema problema s time, ali sada je imao.

Momčad Nike Kovača trenutačno ima 1:1 na domaćem terenu, ali to joj nije dovoljno za prolazak u sljedeću fazu natjecanja s obzirom na to da je prva utakmica završila bez pogodaka. Bez obzira na to, Liverpool se ne brani.