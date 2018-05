Finale Lige prvaka igra se u subotu s početkom u 20:45 sati

Real Madrid trinaesti put ili Liverpool šesti? Luka Modrić i Mateo Kovačić ili Dejan Lovren? Odgovor na najvažnije pitanje sezone u Ligi prvaka dat će sraz u Kijevu u subotu koji započinje u 20:45 sati.

Najavio ga je za nogometni portal Goal stup hrvatske obrane i engleskog premierligaškog kluba Dejan Lovren. Tekst započinje opisom ulaska u Melwood, trening-centar Liverpoolove nogometne momčadi u kojem ponosno stoji konačna nagrada za najbolju klupsku momčad Europe – pehar. Točnije, veli Lovren prisjećajući se trenutka kad je 2014. prvi put ondje stigao:

“Vidiš kopiju pehara čim uđeš. Tamo je i gleda te, svaki dan. Od tog trenutka misliš si ‘Bio je to ogroman uspjeh za klub, stvarno’. To je nešto što ne možeš izbjeći kao igrač Liverpoola, pehar Lige prvaka, moraš misliti o njemu. Pogledajte zidove u Melwoodu ili na Anfieldu, ili poznate slike kroz godine, uvijek taj pehar. On je jednostavno dio kluba.”

‘Ovo je stvarno bitno’

Niti jedan engleski klub nije ih osvojio više od Liverpoola koji se nada da će u subotu stići do šestog. Suparnik teško da može biti teži, a upravo je s Realom počela Lovrenova ljubav s Ligom prvaka.

“Mislim da sam prvi put shvatio veličinu natjecanje kad je Real igrao s Leverkusenom 2002. To je bio trenutak kad sam zaključio ‘Ovo je stvarno bitno!’ Zidane je zabio taj nevjerojatan gol. Od tog trenutka želim taj pehar. Kako ga mogu dobiti, što trebam učiniti da si stvorim šansu? Sve je počelo tim pitanjima.”

Tri godine kasnije Liverpool je izveo ono ‘čudo’. Nadoknadio 0-3 protiv Milana u finalu igranom u Istanbulu i uzeo ‘kantu’.

“Bio sam u Hrvatskoj dok sam gledao tu utakmicu. Tad mi je bilo 15 godina i sve je još bilo novo za mene. Ali sjećam se kako su nakon utakmice svi pričali o njoj mjesecima, gdje god sam pošao samo bih slušao – kako je Liverpool to uspio, što se tamo zapravo dogodilo!? Prirodno je da takve stvari ostanu u glavi jako dugo. Igrač uvijek želi biti dio takvih utakmica, na najvećoj pozornici. Naposljetku, za to se i igra, zar ne?”

Spremni za susret

Kako se subota bliži tako raste i nervoza. Lovrena to ne smeta.

“Nervoza je dobra. Naravno, malo vam se preokreće želudac jer se spremate za veliku utakmicu, ali to nije loša stvar. To je prirodno stanje stvari. To je uzbuđenje. Svi su čekali ovo toliko dugo i sad smo tu. Ne mogu čekati da krene, da budem iskren, želio bih da je utakmica večeras! Teži dio je sad kad svi pričaju o tome a ti slušaš na televiziji i radiju. Umoriš se od toga, samo želiš izaći na teren i krenuti s igrom.”

Tvrdi hrvatski stoper da je njegova momčad spremna za sraz iz snova.

“Potrebno je spremiti se kao i za svaku drugu utakmicu. Možda nismo bili u finalu Lige prvaka prije, ali smo bili u sličnim situacijama po razini pritiska, po medijskoj popraćenosti. Znamo što očekujemo i mislim da smo spremni za to.”

Ispunjenje sna

Naravno da Lovren shvaća veličinu utakmice…

“Gledajte, to je finale Lige prvaka. To je Real Madrid. Pola milijarde ljudi gledat će to u cijelom svijetu. Spremni smo, znamo da su naši navijači s nama i to nam je najbitnije! Navijači pričaju o finalu 2005. i osvajanju Lige prvaka pet puta. Nadamo se kako će nakon ovog vikenda pričati i o šestom!”

Njemu bi to posebno mnogo značilo. Konkretno:

“Da sam ispunio svoj san. Tada mogu reći da sam uspio u životu.”