Dinamo uz podršku navijača ide po skupine Lige prvaka

Hrvatski nogometni prvak Dinamo pokušat će večeras s početkom u 21 sat izboriti nastup u skupinama Lige prvaka. Suparnik je švicarski prvak Young Boys, rezultat iz prve utakmice odigrane u Bernu 1-1, a kako će se uzvratna utakmica odvijati možete pratiti kroz tekstualni prijenos na portalu Net.hr.

DINAMO – YOUNG BOYS 0-0

Dinamo: Zagorac – Stojanović, Theophile, Dilaver, Leovac – Ademi – Hajrović, Olmo, Gojak, Oršić – Gavranović

Young Boys: Von Ballmoos – Benito, Wüthrich, Von Bergen, Mbabu – Sulejmani, Sow, Sanogo, Fassnacht – Ngamaleu, Hoarau

Osokoljen dobrim rezultatom iz prvog ogleda i uz potporu punih tribina stadiona Maksimir, Dinamo će u 21 sat krenuti po grupnu fazu elitnog europskog natjecanja. Uz ohrabrenje u smislu podrške koja stiže u vidu povratka navijača u velikom broju, dobrih vijesti za Dinamo ima još, a one stižu u vidu oporavka kapetana Arijana Ademija koji će biti spreman za nastup. Očekuje se da spreman bude i Theophile, odnosno da trener Nenad Bjelica na travnjak pošalje adute na koje je i računa.

“Očekujem da igrači daju svoj maksimum, da njihovo zalaganje bude na vrhunskom nivou, svi to zaslužujemo uz veliku podršku navijača. Spremni smo, jedva čekamo utakmicu i nadamo se da će biti pozitivan ishod”, kazao je u najavi trener Dinamove momčadi Nenad Bjelica i dodao:

Po pobjedu karijere

“Opterećenje nam je prazan stadion, kad igrate pred 2000 ljudi, tad je jako teško. Iako smo svi profesionalci, razumijem igrače da im je u takvim uvjetima teško igrati. Kad je pun stadion, postoji velika inspiracija i motivacija, kad vas vaši navijači nose, to ne može biti nikakvo opterećenje. Kao i uvijek, igramo na pobjedu, imamo pozitivan rezultat, ali taj rezultat ništa posebno ne garantira. Naš cilj je pobijediti u utakmici, nadam se da ćemo bolje otvoriti utakmicu u odnosu na Bern, da ćemo postići više golova i vjerujem da ćemo uz naše navijače uspjeti.”

Zur Einstimmung auf das Rückspiel gegen @gnkdinamo im Maksimir Stadion um 21:00 Uhr (live auf @TeleclubAG und @radio_gs) blicken wir nochmals zurück auf die packendsten Szenen des Hinspiels in Bern. #UCL #DZYB #BSCYB pic.twitter.com/tsUDpXWLcP — BSC Young Boys (@BSC_YB) August 28, 2018

“Vjerujem da ćemo biti jako dobro pripremljeni za utakmicu, vjerujem u pozitivan završetak utakmice. Igrači su već igrali pred takvim atmosferama, imaju mnogi igrači to iskustvo u našoj momčadi. To neće biti opterećujuće, trebamo biti fokusirani na zadatke koje moramo ispuniti na terenu. Želimo iskoristiti naše kvalitete, a ne što protivnik radi. Mi želimo puno, dajemo puno, sigurno ćemo to sutra dati, mi smo sjajna grupa”, kazao je Bjelica i dodao da bi mu eventualna pobjeda u utorak bila ‘najveća i najvažnija’ u trenerskoj karijeri.