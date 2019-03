UŽIVO OD 12 SATI, ŽDRIJEB LIGE PRVAKA IZ NYONA: Čeka se početak, na snagu stupa jedna velika promjena

Uskoro ćemo saznati parove četvrfinala ovosezonske Lige prvaka

Danas nas očekuje ždrijeb u kojem će se odrediti parovi za najboljih osam ekipa u ovoj sezoni Lige prvaka, a to su: Ajax, Manchester United, Porto, Tottenham, Juventus, Manchester City, Liverpool i Barcelona. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr od 12 sati.

POZNATI SU SVI ČETVRTFINALISTI LIGE PRVAKA, A MI VAS PITAMO: Tko će otići do kraja i naslijediti Zidaneov Real?

Zanimljivo je i to da smo već u osmini finala ostali bez nekoliko favorita za najviši plasman kao što su PSG, Real Madrid, Bayern Munchen ili Atletico, ali to samo pokazuje koliko je Liga prvaka snažna i ove sezone. Inače, poznato je i to da će Europa dobiti novog klupskog prvaka s obzirom na to da je trostruki uzastopni prvak Real Madrid ispao od Ajaxa.

Novi/stari sustav ždrijeba

Ono što je manje poznato jest činjenica da će ovo biti posljednji ždrijeb ove sezone za Ligu prvaka. Sistem ždrijeba je promijenjen pa će tako osim parova četvrtfinala biti održan ždrijeb i za polufinale. Dakle, odmah nakon izvlačenja parova četvrtfinala klubovi (potencijalni pobjednici) će znati na koga idu u polufinalu.

Iz administrativnih razloga će ždrijeb odrediti i domaćina u finalu. Tako ćemo saznati čitav kostur natjecanja. Neće ovo biti prvi put da se ovakav sistem ždrijeba koristi u Ligi prvaka. Ždrijeb je posljednji put “odrađen” na ovaj način 2012. godine. Nakon toga se radio “razdvojeni” žrijeb pa se posebno ždrijebalo i polufinale.