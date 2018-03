UTORAK OTKRIVA JOŠ DVA ČETVRTFINALISTA LIGE PRVAKA: Sevilla protiv Uniteda i vrlo neugodne tradicije, Roma drhti na Olimpicu

Ovog tjedna nastavlja se Liga prvaka, četiri kluba još traže mjesto u četvrtfinalu

Aktualni europski prvak Real Madrid, te Juventus, Liverpool i Manchester City već su izborili plasman u četvrtfinale Lige prvaka, a ovoga tjedna doznat ćemo i preostala četiri kluba koji nastavljaju svoju priču u elitnom natjecanju Starog kontinenta. U utorak se sastaju Roma i Šahtar (prva utakmica 1-2), te Manchester United – Sevilla (0-0), dok srijeda donosi oglede Bešiktaša i Bayerna (0-5), te Barcelone i Chelsea (1-1).

Nakon što je u poražena u prvom susretu u Harkivu, Roma će na Olimpicu pokušati nadoknadi pogodak zaostatka i izboriti svoje prvo četvrtfinale od 2008. godine.

“Trebat će nam podrška navijača, dovoljna nam je pobjeda 1-0, ali neće biti lako,” kazao je Romin strateg Eusebio di Francesco.



Roma pod pritiskom

Roma je do sada pet puta igrala u osmini finala, prva dva puta je prošla u četvrtfinale, što je njezin najbolji rezultat u Ligi prvaka, a zatim je tri puta ispala. Bila je uspješna protiv Lyona (2006/07) i Real Madrida (2007/08), a ispala je od Arsenala (2008/09), Šahtara (2010/11) i Real Madrida (2015/16). Rimljani su u petak pobijedili Torino 3-0, a bila je to tek druga pobjeda te ekipe na Olimpicu od sredine prosinca.

“Dečki su bili pod pritiskom jer neko vrijeme nismo slavili na Olimpicu. Pobjeda protiv Torina dokazuje da smo uklonili prepreke koje smo imali. Imali smo dosta udaraca i prekida, ali nismo iskoristili sve svoje sposobnosti. Protiv Šahtara ćemo morati igrati bolje,” dodao je Di Francesco.

Šahtar zna kako protiv Talijana

Šahtar je ove sezone već bio bolji od jednog talijanskog kluba. U skupini je bio ispred Napolija koji je završio na trećem mjestu dok je Šahtar bio drugi iza Manchester Cityja. Ukrajinci su na svom terenu slavili 2-1, ali su u Napulju poraženi 0-3.

Šahtar je od zadnja tri pokušaja dva puta ispao u osmini finala, a jedini trijumf je ostvario upravo protiv Rome 2011. godine. Ukrajinska ekipa je tada slavila ukupnim rezultatom 6-2. U prvom susretu u Rimu Šahtar je slavio 3-2, a u uzvratu u Donjecku je bilo 3-0, a treći pogodak na utakmici postigao je bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva. Šahtar je potom u četvrtfinalu ispao od Barcelone.

Utakmica na ‘život ili smrt’

U drugom susretu na Old Traffordu će snage odmjeriti Manchester United i Sevilla. U prvoj utakmici Sevilla je bila bolja, ali je susret završio bez golova.

ManU je do sada devet puta igrao osminu finala, a šest puta je prošao dalje. Zadnji put 2014. godine, dok se španjolska ekipa bori za svije prvo četvrtfinale. Do sada je tri puta igrala u osmini finala i sva tri puta je ispala. I to od Fenerbahčea (2008), CSKA (2010) i Leicester Cityja (2017).

“Bit će to utakmica na ‘život ili smrt’. Nakon ove utakmice nema popravka,” kazao je Jose Mourinho dodavši:

“Protiv Liverpoola smo igrali dobro, međutim ukoliko ne prođemo Sevillu to neće biti važno. Takav je moderan nogomet, svaka dva tri dana je novi ispit i novi izazov. Ove sezone smo pobijedili Chelsea, Arsenal, Tottenham i Liverpool, a jedino smo izgubili od Cityja. No, to ne znači ništa jer se pamti samo zadnja utakmica.”

Sevilla protiv tradicije

ManU je dobio 17 od posljednjih 20 domaćih utakmica u svim natjecanjima, uz dva remija, a jedini poraz doživio je od Manchester Cityja u prvenstvu 10. prosinca. S druge strane, Sevilla je na posljednjih šest gostovanja izgubila samo jednom. Međutim, Sevilla nikada nije pobijedila u Engleskoj, na šest gostovanja upisala je tri poraza i tri neodlučena ishoda.