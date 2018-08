TRENER DINAMA POTPUNO OTVORENO O NASTAVKU EUROPSKOG PUTA: ‘Izgledat ćemo još bolje, cilj je Liga prvaka’

Uprskos dobrim rezultatima i impresivnoj pobjedi u Kazahstanu trener Dinama trudi se ostati na zemlji

Nogometaši Dinama pobijedili su u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka u gostima kod kazahstanske Astane i stekli veliku prednost pred uzvrat za sedam dana na Maksimiru.

Pripremaju se za Belupo

“Prvi i jako važan korak smo napravili. Imamo jako dobar rezultat na teškom terenu. To se vidjelo u prvom poluvremenu gdje nam je proces prilagodbe jako puno trajao i do prvog gola smo se jako teško snalazili na tom brzom terenu i umjetnoj travi. Na kraju smo uspjeli pobijediti i mislim da je 2:0 sasvim zaslužen rezultat. Idemo dalje, pripremamo se za Slaven Belupo pa ćemo nakon toga opet razmišljati o uzvratu. Znamo da nas čeka težak put do onoga što želimo ostvariti, a to je grupna faza Lige prvaka”, naglasio je trener Nenad Bjelica.

Dosta grešaka

“Ima puno prostora za napredak. Nije bila perfektna utakmica u početku. Bilo je tu dosta tehničko-taktičkih grešaka u igri. Sve što je protivnik imao mi smo mu dali. Kad popravimo sve te neke automatizme onda ćemo izgledati još bolje.”, samokritično je istaknuo Bjelica.

3. pretkolo Lige prvaka: Vrijedna 2:0 pobjeda Dinama protiv Astane u Kazahstanu! Strijelci: Budimir i Olmo ⚽️😎💪 FOTO: GNK Dinamo #DZG #UCL pic.twitter.com/w4adRKqI3c — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 7, 2018

Došli na pola puta

“Prošli smo prvu prepreku, sad smo na pola puta da prođemo i drugu, a ako prođemo čeka i treća, teška kao i prve dvije… Liga prvaka ostaje san za Dinamo. Imamo dobru i mladu momčad. Igrali smo protiv iskusnih ekipa koje su igrane i odlični su na svom terenu. Međutim, uspjeli smo preživjeti na njihovim terenima. Idemo korak po korak, pa da taj san o Ligi prvaka postane realnost. Imamo 22-23 igrača i želimo koristiti taj potencijal na sva tri fronta ove sezone”, jasan je Bjelica.

Olmo impresionirao

“Tu nema diskusije. To svatko vidi da on ima nemoguću kvalitetu. On je jučer praktički preokrenuo utakmicu tom individualnom akcijom, iako do tog trenutka nije bio perfektan. No, vratio se takvim potezom, podignuo nas sve, poveli smo 1:0 i onda je utakmica otišla u tijeku u kojem smo mi htjeli. On je vrhunski nogometaš i nadam se da će se odlučiti za Hrvatsku”, vjeruje Bjelica.

Gojak odličan

“S Gojakom sam jako zadovoljan. On je po meni bio jedan od najboljih pojedinaca u trenucima kad i nismo baš najbolje izgledali. Trkački, tehnički i taktički izvršava što od njega zahtijevam i razvija se u jako dobrom pravcu.”, zadovoljan je trener Dinama.

Zahvalio se Benkoviću

“Benković? To je pitanje za upravu. Bilo je planirano da ide s nama, ali je sat vremena prije polaska odlučeno je drukčije odlučeno. Daj Bože zbog njega i kluba da se sve to riješi. Želim mu svu sreću svijeta i zahvaljujem na svemu što je dao za Dinamo”, zaključio je strateg Dinama.