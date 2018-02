STIŽE DAN ODLUKE ZA LUKU MODRIĆA: Zidane iznio novosti vezane uz oporavak hrvatskog kapetana

Luka Modrić, Toni Kroos i Marcelo brige su koje brinu Zinedinea Zidanea

Obrana naslova u Ligi prvaka u ovom trenutku djeluje kao jedini način da se u Real Madridu zamaskira aktualna loša sezona, a potom krene u rekonstrukciju momčadi i novi napad na naslov španjolskih prvaka. Od obrane te titule, premda svjesni da takvo što decidirano ne smiju izjaviti u javnosti, nogometaši koje okuplja Zinedine Zidane već su se oprostili.

Ne čudi stoga što klubu blizak sportski dnevnik Marca svakodnevno objavljuje detaljan zdravstveni karton momčadi i pita se hoće li Luka Modrić, Toni Kroos i Marcelo biti spremni za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Vodi ih ona u Pariz na Park prinčeva na kojem će braniti 3-1 prednost iz prve utakmice protiv ovog suparnika.

Srijeda će otkriti više

Sa spomenutim ozlijeđenim trojcem bilo bi to mnogo lakše, međutim, vrlo je upitno hoće li i istaknuti pojedinci Realove momčadi uistinu i nastupiti. Zidane se nada pa kaže:



“Naporno rade. Još nisu sa momčadi, u srijedu ćemo vidjeti što će s njima biti.”

Modrićeve šanse su najmanje

Marca podsjeća da je ozljeda Marcela najmanje zabrinjavajuća dok Modrićevu ozljedu bedrenog mišića proglašava najkopliciranijom. Do kraja tjedna Zidane se ipak nada dobrim vijestima, no čak i ukoliko liječnička služba kluba dopusti svoj trojici nastup to ne znači i da ih treba očekivati u stratnoj postavi Realova sastava.

Dodaje se da je vjerojatnost da u srednjem redu u Parizu budu i Modrić i Kroos vrlo mala i da bi njihovo uvrštenje u sastav bilo odveć rizično i za njih same i za momčad.