START OKO KOJEG SE LOME KOPLJA: Je li Van Dijk savršeni stoper ili ‘mesar’? Pogledajte video i odlučite sami

Svađu na Twitteru izazvao je start Liverpoolova stopera Virgila van Dijka nad Napolijevim nogometašem Driesom Mertensom u uvodnim minutama utakmice momčadi za plasman u nokaut fazu Lige prvaka.

Igrala se trinaesta minuta kada se dogodilo ovo:

(Ne)savršeni start

Napolijevim navijačima odmah su u misli prizvane izjave menadžera Liverpoolove momčadi Jürgena Kloppa koji je u najavi utakmice kazao da će njegov sastav šansu za prolazak skupine imati ukoliko sudac ne bude griješio.

Je li pogriješio na štetu Napolija ili ne, prosudite sami, no ovisno o kutu gledanja Twitterom se šire riječi poput ‘mesar’, ‘zasluženi crveni karton’ i slično. Van Dijk je upozoren žutim kartonom, no ima ih koji misle da niti to nije trebao dobiti…