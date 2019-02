SOLSKJAER ISKREN NAKON PRVOG PORAZA: Unitedov menadžer zna zašto će u Pariz bez velikih šansi

Manchester United je poražen od PSG-a u prvoj utakmici osmine finala LP-a

Ole Gunnar Solskjaer doživio je prvi poraz u trenerskoj karijeri otkako sjedi na klupi Manchester Uniteda. Stigao je on u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka nakon što je na Old Traffordu 2-0 pobjedu slavio francuski prvak Paris Saint-Germain.

Otežan posao

Parižani su vrata četvrtfinala otvorili pogocima Presnela Kimpembea i Kyliana Mbappea u ogledu u kojem su bili bolji suparnik i u kojem si je Manchester United dodatno otežao posao u vidu činjenice da će na uzvratu biti bez isključenog (dva žuta kartona) Paula Pogbe.

Sve je prokomentirao Solskjaer nakon utakmice.

“Bili su u naletu nakon prvog pogotka i kontrolirali su utakmicu. Moglo se vidjeti da mi neko vrijeme već nismo igrali na ovakvoj razini, morat ćemo učiti. Ovo neće definirati sezonu, iz ovog poraza moramo naučiti”, prenosi BBC njegove riječi.

Nema predaje

Ispriku nije tražio u ozljedama.

“Ne može se reći da su one razlog, no Lingard i Martial nam nešto daju pa se nadamo da nije ništa ozbiljno. U pitanju su ozljede mišića, morat ćemo pričekati koji dan. Pred nama je ogroman posao, ali nećemo se predati i reći da je gotovo. Idemo na uzvrat, igrat ćemo našu igru i biti bolji no što smo danas bili. A danas smo se sudarili sa realnošću.”