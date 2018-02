ŠAHTAR PREOKRETOM DO 2-1 POBJEDE PROTIV ROME: Rimljani krenuli golom, njihov golman radio čuda, ali kad je Fred opalio…

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Šahtar je u Harkovu preokretom pobijedio Romu 2-1.

Roma je povela golom Cengiza Undera u 41. minuti, no Ukrajinci su u nastavku susreta okrenuli rezultat golovima Facunda Ferreyre (52) i Freda (71). Uzvratni susret je 13. ožujka u Rimu.

Preokret

Šahtar je bolje otvorio utakmicu, no Brazilci Fred, Bernard i Marlos su previše komplicirali u završnici. Roma je bila daleko konkretnija i gosti su u već u sedmoj minuti imali lijepu priliku, no Pjatov je obranio udarac Edina Džeke s desetak metara. Drugu priliku gosti nisu propustili realizirati. Perotti je u 41. minuti dodao do Džeke, a BiH reprezentativac majstorski asistirao za mladog turskog igrača Cengiza Undera koji je provukao loptu pored Pjatova. Bio je to njegov peti pogodak u posljednja četiri Romina nastupa, a postao je njime, u dobi od 20 godina, sedam mjeseci i sedam dana, i najmlađi turski nogometaš koji je zabio u ovom natjecanju.

Domaćin je daleko bolje ušao u nastavak susreta i Šahtar je već u 52. minuti izjednačio golom Facunda Ferreyre na asistenciju Jaroslava Rakitskog. Četiri minute kasnije moglo je biti 2-1 za Šahtar. Ismaily je probio stranu i uputio povratnu loptu do Marlosa koji je pucao, no Alisson je sjajno reagirao. U 63. je opasno zaprijetio i Taison, ali je Alisson ponovo bio spreman.

No, u 71. minuti niti sjajni brazilski vratar nije mogao ništa. Šahtar je stigao do vodstva fantastičnim golom Freda iz slobodnog udarca sa 20 metara. Bio je to 44. gol iz slobodnog udarca u ovosezonskoj Ligi prvaka, deseti kojeg je postigao neki od brazilskih nogometaša. U posljednjim trenucima susreta Alisson je još jednom sjajno reagirao obranivši s poda već gotovo siguran pogodak nakon što je Ferreyra pucao s pet metara.

I dalje bez Srne

Za Šahtar nije nastupio Darijo Srna koji je u rujnu prošle godine pao na dopinškoj kontroli i njegov slučaj još uvijek nije riješen.

Šahtar je već jednom izbacio Romu u osmini finala Lige prvaka i to u sezoni 2010/11. Ukrajinci su u Rimu slavili 3-2, a potom u Donjecku 3-0. Treći pogodak u uzvratnom susretu zabio je bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva.