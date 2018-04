Ronaldov gol škaricama već je opjevan

Ronaldov visok skok i udarac nogom preko glave, lopta koja odsjeda iza leđa nemoćnog Gianluigija Buffona… Slika je to koja prilično jasno ukazuje na ono što se zbivalo na Juventusovom stadionu u utorak navečer tijekom prve četvrtfinalne utakmice Lige prvaka.

RONALDOVA KANDIDATURA ZA GOL SEZONE! Zidane se uhvatio za glavu, Buffon pogledom odao nemoć, a tribine su zapljeskale

Real je promarširao Torinom i ostavio najjaču talijansku momčad gotovo bez šanse u uzvratnoj utakmici. Najzaslužniji za to bio je definitivno Ronaldo koji je postigao uvodna dva gola i asistirao Marcelu za trećeg.



Službene internetske stranice Reala donose izjavu portugalskog napadača koju je dao za klupsku televiziju.

These reactions are amazing. pic.twitter.com/LnFoL93trZ — Daniel Harris (@DanielHarris) April 3, 2018

LEBRON PROKOMENTIRAO RONALDOVE ŠKARICE: Majstorija je bzo obišala svijet, a izvedbi se poklonio i najbolji košarkaš današnjice

“Odlično smo odigrali, izgledali smo sjajno i zato smo korak bliže polufinalu”, rekao je Ronaldo i prokomentirao svoju majstoriju:

“Jednom sam na sličan način zabio gol u dresu reprezentacije, pogodio sam od okvira no sudac nije vidio gol. Ovo je bilo bolje, spektakularnije. Visoko sam skočio i postigao gol kojeg ću se dugo sjećati. Vjerojatno je to najbolji gol kojeg sam zabio, dugo već želim tako zabiti no to ovisi o samoj utakmici, okolnostima u njoj. Lopta mi je došla tako da sam morao pokušati. Probao sam, ušla je.”