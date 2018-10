PSG-OV TRENER ODBRUSIO NOVINARU: Tuchelu baš nikako nije legla jedna konstatacija na konferenciji za medije

‘Nismo u restoranu’, poručio je Tuchel novinaru

Dvaput se tijekom ogleda protiv Napolija na svom Parku prinčeva nogometna momčad Paris Saint-Germaina našla u rezultatskom minusu. U utakmici 3. kola Lige prvaka do boda je u konačnici došla pogotkom Angela Di Marije u sudačkoj nadoknadi utakmice koja je završila rezultatom 2-2.

Zanimljiva prepirka

Kao što je bilo zanimljivo na travnjaku, bilo je zanimljivo i na konferenciji za medije nakon susreta. Trener pariške momčadi Thomas Tuchel ušao je u prepirku s jednim novinarom koji inzistira na tome da je PSG favorit Lige prvaka. Njemački stručnjak s time se ne slaže.

“Već sam vam jučer rekao. Vi ste meni rekli da smo favoriti, ja vama da nismo. Što? Morate mi vjerovati jer je to istina”, kazao je Tuchel, potom čuo pitanje istog novinara:

To je argument!?

“Ali što je sa nekoliko stotina milijuna eura koje ste uložili u osvajanje Lige prvaka. Nije li to onda malo čudno?”

“Wow! OK, to je vaš argumenet… Ali, naš razgovor je također malo čudan. Nismo u restoranu. Pitali ste me nešto, rekao sam vam što misli i vi biste to trebali prihvatiti. Zar ne?”, upitao je Tuchel.

Potvrdni odgovor iz druge strane sobe smirio je tenzije…

Nakon tri odigrane utakmice u skupini C Lige prvaka PSG zauzima treće mjesto ljestvice sa četiri osvojena boda. Vodeći Liverpool ima ih šest, Napoli na drugom mjestu pet.