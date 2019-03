PREBIJENI JUVENTUSOVI NOGOMETAŠI: Pogledajte na što liči Mandžukićeva noga, ali i Chiellinijevo lice

Nemaju milosti nogometaši Atletica

Igrala se četvrta minuta uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka u koju je Juventus krenuo s namjerom da nadoknadi 0-2 u odnosu na madridski Atletico kada je lopta završila iza leđa Jana Oblaka. Pogodak Chiellinija je poništen je nakon pregledavanja snimke, no zanimljiva je bila reakcija Juventusovih navijača prije no što se to dogodilo.

UŽIVO, JUVENTUS – ATLETICO 2-0; CITY – SCHALKE 4-0: Ronaldo nosi Juve prema velikom preokretu, City demolira nesretne Nijemce

Chiellini, kojem je ovo 500. utakmica za Juventus, nije bio sretan idejom da će mu se gol poništiti, Cristiano Ronaldo, zbog čijeg je prekršaja gol proglašen nevažećim, tvrdio je da je išao na loptu ne vratara Oblaka, a sa svojim viđenjem je suca upoznavao i Mario Mandžukić. Ovako:

Inače, hrvatski nogometaš pretrpio je grub prekršaj u jednom trenutku utakmice zbog čega mu je bedreni mišić izgledao prilično ozlijeđeno.

SE DUELE MANDZUKIC. El croata tiene una herida en el muslo derecho. ¡DESCANSO en el Juventus Stadium con 1-0! ¡NOS VEMOS a las 12 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/rF2CtZSvNu — ChiringuitoChampions (@chirichampions) March 12, 2019

Ali što tek reći za Chiellinijevo lice…