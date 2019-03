POZNATI SU SVI ČETVRFINALISTI LIGE PRVAKA, A MI VAS PITAMO: Tko će otići do kraja i naslijediti Zidaneov Real?

Već u petak čeka nas ždrijeb koji će odrediti kostur natjecanja sve do samog kraja

Večerašnjim uzvratnim susretima između Barcelone i Lyona te Bayern Munchena i Liverpoola okončana je osmina finala Lige prvaka i poznati su svi putnici u četvrtfinale. Liverpool i Barcelona su posljednje ekipe koje su našle svoje mjesto među osam najboljih u Europi, dok su Bayern i Lyon zapeli već na prvoj prepreci nokaut faze.

Liga prvaka puna iznenađenja

Dakle, sada su poznata imena svih ekipa koje su prošle dalje, a to su: Ajax, Manchester United, Porto, Tottenham, Juventus, Manchester City, Liverpool i Barcelona. Zanimljivo je i to da smo već u osmini finala ostali bez nekoliko favorita za najviši plasman kao što su PSG, Real Madrid, Bayern Munchen ili Atletico, ali to samo pokazuje koliko je Liga prvaka snažna i ove sezone.

Inače, poznato je i to da će Europa dobiti novog klupskog prvaka s obzirom na to da je trostruki uzastopni prvak Real Madrid ispao od Ajaxa. Ždrijeb parova četvrtfinala planiran je za petak popodne u Nyonu, a mi vas pitamo koga očekujete kao osvajača sada kada je poznato osam klubova koji će igrati završnicu.