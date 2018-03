NIZ JE ZAPOČEO 2005.: Messi je probio granicu od 100 golova u Ligi prvaka, ali sjećate li se Hrvata protiv kojeg je otvorio tu seriju?

Dogodilo se to 3. studenog 2005. godine, a u utakmici su nastupila trojica Hrvata

U uzvratnoj utakmici osmine finala nogometne Lige prvaka Barcelona je svladala Chelsea, a njen najbolji pojedinac Lionel Messi stigao do brojke od sto pogodaka u tom natjecanju.

Uz Realovog Cristiana Ronalda Messi je jedini igrač kojem je to uspjelo kroz bogatu karijeru s time da je portugalski napadač madridskog kluba trenutačno na brojci od 117. golova, a argentinski čarobnjak taj koji je do ‘stotke’ stigao prije. Ronaldu je za to postignuće bilo potrebno odigrati 137. susreta, Messiju četrnaest manje.

MESSI U KLUBU 100: Samo su on i Ronaldo zabili troznamenkasti broj pogodaka u Ligi prvaka, Portugalac puno više, ali Argentinac puno brže



Kako bilo, Barcelonin napadač u utorak je imao dvostruki razlog za slavlje budući je i njegova momčad uspjela pronaći mjesto među posljednjih osam u natjecanju u kojem je Messi prvi pogodak postigao prije trinaest godina. Točnije, dogodilo se to 3. studenoga 2005. u utakmici u kojoj je Barcelona rezultatski demolirala Panathinaikos s trojicom hrvatskih nogometaša u postavi. Igor Bišćan odigrao je prvo poluvrijeme te utakmice, Anthony Šerić do 79. minute, a ‘petarda’ je odjeknula u mreži Marija Galinovića.

Sam prvijenac tada 18-godišnjeg Messija stigao je nakon što je argentinski napadač prebacio loptu preko hrvatskog vratara grčke momčadi da bi ju potom ju zakucao u mrežu. U toj je sezoni Barcelona i osvojila naslov.