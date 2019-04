NAJBOLJA VIJEST ZA NAVIJAČE JUVENTUSA: Stigla informacija nakon koje se mogu ugasiti svi alarmi u Torinu

On sam nikad nije ni sumnjao u takvo što

Najbolja moguća vijest dobila za Juventusove navijače dobila je potvrdu u napisanom na web-stranicama Marce, Cristiano Ronaldo se oporavio i bit će spreman za prvu četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka protiv Ajaxa u Amsterdamu.

Ronaldo je pretrpio ozljedu bedrenog mišića igrajući za portuglasku reprezentaciju susret kvalifikacija za Euro 2020. protiv izabrane vrste Bosne i Hercegovine. Od tog 25. ožujka njegovo je ime na popisu ozlijeđenih, no do 10. travnja i susreta na Johan Cruijff Areni to će se promijeniti.

Ronaldo je to i očekivao

Ono u što su mnogi sumnjali nije u očaj bacalo samog Ronalda koji je po ozljedi spremno izjavio:

“Nisam zabrinut. Poznajem svoje tijelo i znam da ću biti spreman za dva tjedna.”

Izjava je to koja je utišla, ne i do kraja ugasila alarme u Torino, no prema saznanjima izvora CR7 će biti spreman za nastavak lova na svoju šestu titulu u prestižnom klupskom europskom natjecanju. Susret protiv Milana u talijanskom prvenstvu koji je na rasporedu u subotu ipak će vjerojatno preskočiti.