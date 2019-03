MNOGI ĆE ZBOG OVOG BITI LJUTITI: Stigla je kazna Diegu Simeonu zbog hvatanja za genitalije protiv Juventusa

Uzvratni susret ovih dviju momčadi igra se u Torinu sljedećeg utorka

Trener madridskog Atletica Diego Simeone moći će sjediti na klupi momčadi i u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka nakon što je izbjegao kaznu suspenzije zbog hvatanja za genitalije i neprimjerenu gestikulaciju tijekom samog ogleda.

Argentinski stručnjak se nakon postignutog gola momčadi koju vodi u mahnitom slavlju uhvatio za testise pokazujući što je Atleticova najveća snaga.

Simeone making it clear that big balls win matches. #AtletiJuve pic.twitter.com/faSVDxiLpk — Fionn Davenport (@fionndavenport) February 20, 2019

Osjetio je potrebu

“Napravio sam to kao igrač u utakmici Lazio-Bologna, a ponovio da pokažem navijačima da imamo ja*a. Nije to bilo usmjereno prema drugoj momčadi, okrenuo sam se prema našim navijačima. Gesta nije lijepa, priznajem to, no osjetio sam potrebu da to napravim”, objasnio je tada.

U četvrtak je stigla potvrda o njegovoj kazni. Dužan je platiti 20,000 eura.

Uzvratni susret ovih dviju momčadi igra se u Torinu sljedećeg utorka. Atletico stiže s prednošću 2-0.