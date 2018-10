LIGA PRVAKA DONOSI OKRŠAJ DIVOVA: Postoji samo jedan način na koji Mourinho i United mogu do bodova

U najneizvjesnijem ogledu dana susreću se dva giganta europskog nogometa

Večeras nas na Old Traffordu očekuje okršaj Manchester Uniteda i Juventusa, a u centru pažnje će, posve očekivano, s jedne strane biti Jose Mourinho, a s druge strane Cristiano Ronaldo. Prvi zbog toga što se čini kako polako nalazi put iz krize u kojoj se našla momčad Crvenih vragova, a drugi zato što se vraća na Teatar snova i bilo bi neprirodno da ne bude jedna od najvećih zvijezda večeri.

Bianconeri dolaze u goste Unitedu na krilima sjajne serije rezultata od deset pobjeda u svim natjecanjima koja je prekinuta ovog vikenda remijem protiv Genoe. Prekid te fantastične serije nije posebno potresao svlačionicu Juventusa, ponajviše zbog već sada lagodne prednosti nad konkurencijom u prvenstvu.

Ipak, Massimiliano Allegri nije se libio kritizirati svoje igrače zbog ispuštenih bodova, a kao glavni razlog za izostanak pobjede istaknuo je činjenicu da su igrači već mislima bili na večerašnjoj utakmici Lige prvaka. Što im se, naravno, mora zamjeriti, ali nije nešto oko čega će si talijanski strateg razbijati glavu.

Puno se moglo naučiti iz ogleda s Cheseajem

Utakmica koju je momčad Josea Mourinha prošlog vikenda odigrala na Stamford Bridgeu dobar je primjer onoga što se i večeras može očekivati od njegovih nogometaša. Naime, United je u toj utakmici igrao nogomet tipičan za portugalčeve momčadi igrajući s duboko postavljenom obranom i strogim man marking zadaćama. Tako je Juan Mata bio zadužen za neutralizaciju Chelseajeva motora momčadi Jorginha, a Ashley Young dobio je strogo defanzivne zadaće usmjerene na Edena Hazarda, najboljeg pojedinca Bluesa.

EVO KAKO JE ZAUSTAVLJEN SARRIJEV CHELSEA: Mourinhova momčad odigrala je najbolju utakmicu ove sezone

Nešto vrlo slično toj postavi može se očekivati protiv Juventusa s posebnim fokusom na Miralema Pjanića, kreatora igre torinskog kluba i Cristiana Ronalda, čovjeka koji uzima uvjerljivo najviše udaraca po utakmici od svih igrača Juventusa. Allegri se pak nalazi u lagodnoj situaciji jer je protiv Genoe uspio odmoriti Paola Dybalu i Giorgija Chiellinija, uz Ronalda i Pjanića dva možda i najbitnija nogometaša Juventusa. Osim toga, ima ugodno situaciju na tablici i može razmišljati samo o onome što ga večeras očekuje.

Mourinho možda nema momčad koja može kadrovski parirati dugo građenoj i sjajno posloženoj ekipi Juventusa, ali prema onome što smo vidjeli u utakmicama protiv Newcastlea i Chelseaja čini se da ipak ima igrače koji su se voljni boriti za njega. A to je zapravo jedino što Unitedu preostaje u ovom dvoboju jer nemaju dovoljno kvalitete da nekakvim taktičkim bravurama odgovore na igru gostiju.

Znamo sve o njima, a ne znamo ništa

Upsrkos tome što se činilo kako je izgubio kontrolu nad svlačionicom, momčad Uniteda u zadnja dva susreta oba puta izašla je iz tunela u drugo poluvrijeme s boljom igrom i nadigrala suparnika. Ne treba zaboraviti da je Mourinho najveće uspjehe u trenerskom poslu postigao upravo tako što je talentom inferiornu momčad napravio svojom vojskom i energijom nadoknadio nedostatak kvalitete.

Crveni vragovi sigurno nisu favoriti u ovom ogledu, ali su isto tako jedna od momčadi o kojoj se može reći da o njima sve znamo, ali ne znamo baš ništa. Nitko, osim valjda Mourinha, a i to je upitno, ne zna u kakvom je stanju svlačionica na Old Traffordu i jesu li spremni poginuti na terenu kako bi iznenadili Allegrijev fino podešen stroj koji izaziva strahopoštovanje.

Ako Mourinho uspije ono u čemu je najbolji, a to je pretvaranje strahopoštovanja u motiv i inat, onda United ima šanse, ali ako se igra svede na to tko ima bolje igrače, kao što bi Juventus to htio, Torinjani će kući odnijeti tri boda bez da se propisno oznoje.