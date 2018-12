KLOPP PROKOMENTIRAO OBRANU NA KRAJU UTAKMICE: Ono što Lovrenu zamjeraju navijači, menadžer vidi kao čudo drugog igrača

Ponosan je nakon susreta bio Jürgen Klopp

Nogometaši Liverpoola pobijedili su s minimalnih 1-0 Napoli i time izborili plasman u osminu finala Lige prvaka. Utakmicu je prokomentirao menadžer prošlosezonskih finalista, sretni i zadovoljni Jürgen Klopp.

“Kakva utakmica! Nisam siguran može li menadžer biti ponosniji na svoj tim no što sam ja sada. Imali smo priliku pokazati više no što smo pokazali u prvoj utakmici u Italiji, a dečki su odigrali odlično. Pritisnuli smo ih, a to je značilo da oni moraju promijeniti svoju igru. Nisu imali odgovor na nas.”

SALAH SPASIO LIVERPOOL U VELIKOM RASPLETU SKUPINE SMRTI: Interovi Hrvati tuguju, Tottenham zabio Barci u završnici i bacio Talijane na koljena

Alissonova čudesna obrana

Osvrnuo se i na priliku Napolija s kraja utakmice za koju navijači Liverpoola krive Dejana Lovrena.

LOVREN JE IGRAO 2 MINUTE, DOVOLJNO ZA BIJES LIVERPOOLOVIH NAVIJAČA: Hrvatski stoper razapet je na Twitteru

“Mo Salah je postigao nevjerojatan pogodak, a pojma nemam kako je Alisson ono obranio, to je bilo čudesno. Mogli smo zabiti više, utakmica je bila luda, oni su prijetili kroz mnoge kontre, a mi smo na to bili spremni”, zaključio je Klopp.