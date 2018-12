KLOPP PROKOMENTIRAO KOVAČEV BAYERN: Liverpoolov menadžer siguran je u jednu stvar pred njihovo sučeljavanje u LP-u

Klopp je od 2001. do 2015. trenirao Mainz i Borussiju Dortmund u Bundesligi

Liverpool, prošlosezonski finalisti Lige prvaka, imat će tešku misiju ponavljanja tog uspjeha u ovoj sezoni, a prva sljedeća prepreka na tom putu donosi im minhenski Bayern na čijoj je klupi Niko Kovač.

Menadžer engleske momčadi Jürgen Klopp vrlo je dobro upoznat sa sljedećim suparnikom, upravo protiv njega vodio je derbi-utakmice dok je sjedio na klupi dortmundske Borussije pa zna što ga čeka 19. veljače na Anfieldu, odnosno 13. ožujka na Allianz Areni.

Top-momčad

“Bit će teško, oni su top-momčad, ali meni se sviđa odlazak u Njemačku. Ipak, ovo je samo ždrijeb, imamo vremena pripremiti se, nadamo se da ćemo za njih imati puni kadar. Bit će teško, zanimljivo i radujem se tome.”

Upitan je Klopp ima li ikakav značaj njegova povijest s Bayernom.

“Ne znam. Ovo je drugačiji Bayern, mi smo ovdje već tri godine. Znamo stadion, atmosfera će biti sjajna. Za naše navijače će to biti lijep put, grad je krasan, a let nije dug. Istina je da smo bolje upoznati s njemačkim nogometom nego momčadima iz nekih drugih liga, ali nije to od nekog presudnog značaja. U konačnici, dečki su ti koji moraju pokazati svoje na travnjaku.”

KLOPP TRAŽI VELIKU OSVETU: Kovačev Bayern u problemima, stigla prva reakcija iz Münchena

Nema lakog suparnika

“Bayern je godinama dominirao njemačkom ligom u njenom najboljem razdoblju. Nisam dugo protiv njih igrač, radujem se novom susretu. Znali smo da nitko neće reći ‘Hvala Bogu, izvukli smo Liverpool’ pa niti mi ne mislimo ‘Hvala Bogu, izvukli smo Bayern’. Bit će teško, ali tako treba biti. Takva je faza natjecanja”, kazao je Klopp.