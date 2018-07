KLOPP ODUŠEVIO NAVIJAČE, ALI ZAPAMTIT ĆE GA KAPETAN REALA: Ramos nakon ovog neće mirno spavati, a neki imaju uspomenu za cijeli život

Sve je iz njega izašlo na konferenciji za medije kad je upitan da to prokomentira

Sa dovoljnim vremenskim odmakom da racionalno sagleda stvari, koliko je to moguće budući da je on ipak menadžer Liverpoola, Jürgen Klopp prokomentirao je još jednom poraz svoje momčadi u finalu Lige prvaka. Konkretnije, spomenuo je prekršaj Sergija Ramosa na prvoj zvijezdi svoje momčadi Mohamedu Salahu nakon kojeg je egipatski napadač morao napustiti travnjak i nakon kojeg je utakmica usmjerena prema trijumfu madridske momčadi.

Sve je iz njega izašlo na konferenciji za medije kad je upitan da to prokomentira. Njegove riječi prenosi Russia Today.

‘Nemilosrdan i brutalan’

“Ponovno ćemo o tome? Naravno da sam pogledao što se dogodilo, netko mi je pokazao snimak odmah nakon utakmice. Pogledate li i vi ponovno i niste navijač Real Madrida pomislit ćete da je taj prekrašaj bio nemilosrdan i brutalan. Sigurno nećete pomisliti: ‘wow, sjajan start’.

Sve se zbiva u situaciji u kojoj Mo pokušava zadržati loptu, uzima nekoliko metara i ubrzava igru. Mislim da se tu morala donijeti bolja odluka. Ako započinjemo korištenje VAR-a onda je to situacija koju morate ponovno pogledati i reći: ‘Što je to?’ Bilo je bezobzirno. Ne mislim da bi Mo u svakoj takvoj situaciji zaradio ozljedu, taj put u pitanju je bila nesreća, ali dogodilo se nešto što nam se nije trebalo dogoditi. Ne mislim da ćemo ponovno proći kroz takvo što, da će se takvo što ponoviti – lakat u golmana, hrvački zahvat na napadaču u sredini terena i dolazak do pobjede. A baš to bila je priča utakmice.”

‘Ne, to nije normalno’

“Ramos je kazao mnogo toga što mi se ne sviđa. Kao čovjeku mi se ne sviđaju njegove rekacije. Bilo je tipa: ‘Kako god! Što oni žele? To je normalno!’. Ne, nije normalno”, izlazilo je iz Kloppa i nastavilo izlaziti:

“Sastavite li sve Ramosove situacije vidjet ćete kakva je situacija s njim. Godinu ranije protiv Juventusa on je bio krivac za crveni karton Juana Cuadrada. Nitko o tome kasnije ne priča. Kao da mi, cijeli svijet, prihvaća uporabu bilo kojeg oružja da bi se pobijedilo u utakmici. Vjerojatno ljudi očekuju i da sam ja takav. Nisam.”

‘Ne kukam, nisam takav’

“Kad ovo napišete ljudi će pričati da sam slab ili da ne znam gubiti ili da kukam. Nisam takav. Prihvaćam stvari. Nije da se svako jutro budim i mislim na Ramosa. U finalu je potrebna i sreća, a mi je nismo imali. Oni jesu. Pa dajte, zabili su gol škaricama! Svi znamo da Gareth Bale to može napraviti, ali većina njegovih takvih pokušaja završila bi na tribinama, a ne u mreži. Ako to nije sreća onda ne znam što je. A tu je i situacija sa Lorisom Kariusom.”

Njemački golman Liverpoola, utvrdilo se kasnije igrao je s potresom mozga…

“Niti u jednom trenutku nismo to koristili kao ispriku, ali kako to ne iskoristiti kao objašnjenje. Problem je u tome što ljudi i dalje u to ne vjeruju, a onda mi dovedemo novog golmana pa to izgleda kao da niti mi u to ne vjerujemo. A nije tako. Alissona bismo uzeli i da smo osvojili Ligu prvaka…”

Oduševio navijače

S druge strane, one mirnije, Jürgen Klopp iskoristio je turneju po Sjedinjenim Američkim Državama za ulazak u jedan pub u kojem se okupljaju Liverpoolovi navijači. Dogodilo se ovo: