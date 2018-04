KLOPP I GUARDIOLA ISPRED MIKROFONA: Teško je reći čije su izjave nakon utakmice bile moćnije, pobjednika ili poraženog menadžera

Uzvrat na Etihadu igra se 10. travnja

Stotine milijuna eura u vidu pojačanja tražio je Josep Guardiola od vlasnika Manchester City, dobio ih i složio momčad koja dominantno izgleda u okvirima engleskog nogometnog prvenstva. Naslov prvaka Premier lige već mogu slaviti, no apetiti su bili veći (i to još uvijek jesu), no siromašniji, nikako ne i siromašan, Liverpool, iz istog tog engleskog dvorišta u kojem zaostaje za Cityjem 18 bodova uz odigranu utakmicu više, u srijedu navečer prilično je udaljio Guardiolinu momčad od najveće želje – naslova u Ligi prvaka.

U 179. međusobnom ogledu Liverpool je deklasirao City pobjedivši 3-0 u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka, a menadžer Jürgen Klopp ponovno pokazao da zna kako protiv Guardiole i njegovih trupa. Upravo je Kloppva momčad ona koja je nanijela Cityju jedini prvenstveni poraz, a da su im ‘crna mačka’ dokazuju i sa šest pobjeda i dva remija u posljednjih devet međusobnih sučeljavanja.

On vjeruje

Nije gotovo, ali City pred sobom ima velik izazov tog 10. travnja kada će se na Etihadu odigrati uzvrat.

Guardiola ne odustaje.

“Mislim da u ovoj prostoriji ne postoji nitko izuzev čovjeka koji vam sad priča koji vjeruje da možemo proći dalje. Igra se još 90 minuta, pokušat ćemo”, poručio je španjolski stručnjak s konferencije za medije i dodao:

“U nogometu se to može dogoditi. Imamo 90 minuta na našem stadionu, sa našim navijačima i našim obiteljima. Strahovito mnogo vjerujem u svoju momčad, mnoge su mi dobre stvari u ovoj sezoni pokazali. Ne može se poreći da je rezultat loš, a nakon prvih četvrtfinalnih utakmica priča se da dalje idu Real Madrid, Barcelona, Bayern i Liverpool. Mi ostali imamo 90 minuta za pokušaj. Igramo protiv sjajne momčadi, ali moramo vjerovati.”

Vraški težak posao

S druge strane, druga priča. Zadovoljni, ali ne i u prolazak uvjerni Klopp poručuje:

“Budući da smo pobijedili najbolju momčad na svijetu mogu biti zadovoljan izvedbom. Bilo je dobro, ali dobro mene ne zanima. Mene zanima prolazak faze u natjecanju, a to još nismo napravili. Vraški ćemo se morati potruditi da bismo u tome uspjeli.”

“Prije nekoliko godina sam s Borussijom gostovao kod Real Madrida gdje smo poraženi 3-0. Svi su govorilo da je to završena priča. Mene je to naljutilo. U uzvratu kod kuće smo ih svladali 2-0 sa šest ili sedam promjena u momčadi, a svi oni koji su tu utakmicu gledali znaju da smo trebali slaviti 5-0. To je sto posto tako, bez ikakve sumnje. Takve se stvari mogu dogoditi, svjestan sam toga.”

“S 3-0 na poluvremenu nitko u svlačionici nije plesao i slavio rezultat s poluvremena. Situacija je baš takva. Sad smo na poluvremenu.”

“Prvih 45 minuta prve utakmice odigrali smo briljantno. Bili smo svjesni kvalitete suparnika, ali i vlastitih mogućnosti, bili smo aktivni u svim dijelovima igre, savršeni u prostoru i odlični u zatvaranju rupa. Postigli smo i tri fantastična pogotka.”