JUVENTUSOVA IKONA ANALIZIRALA PORAZ OD REALA: I Luka Modrić se može naći u Del Pierovim pohvalama

Alessandro Del Piero questions Max Allegri’s approach to #Juventus–#RealMadrid. “He could’ve changed something, having seen the Final” https://t.co/ukNRzjG5Ht #JuveRM #JuventusRealMadrid #UCL pic.twitter.com/kxzwgMWNcA

— footballitalia (@footballitalia) April 4, 2018