JEDAN OD DINAMOVIH JUNAKA NAKON GOLA, UVJERLJIVE POBJEDE I OVACIJA: ‘Ja sam dečko iz Zagreba, naravno da sam se naježio’

‘Bilo je i teško, no vratilo nam se ovom zasluženom pobjedom’

Mnogo je bilo onih koji su dvojili može li Dinamo do pobjede na otvaranju europskog puta, mnogi su bili uvjereni u to da je trener momčadi Nenad Bjelica dobro posložio nove igrače u momčad, no vjerojatno nitko nije niti sanjao da će hrvatski prvak u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka s 5-0 nadvisiti najjaču izraelsku momčad Hapoel Beer Shevu. A upravo je to bio rezultat susreta igranog u Maksimiru.

DINAMO – HAPOEL BEER SHEVA 5-0: Furiozni Dinamo pregazio izraelskog prvaka na Maksimiru!

POGLEDAJTE KAKO DINAMO PUNI MREŽU: Pukla ‘petarda’! Hajrović, Oršić pa dvaput Ademi, onda i Hodžić za trans maksimirskih tribina

Treće pretkolo natjecanja praktički je osigurano, sljedećeg utorka u Beršebi trebala bi biti odrađena formalnost. Jedan od Dinamovih junaka bio je i Mislav Oršić, 25-godišnjak koji je maksimirski sastav pojačao po dolasku iz južnokorejskog kluba Ulsan Hyundai. Kako je on sve vidio kazao je za Arena Sport.

Vratilo im se uloženo

“Sve je bilo super od prve minute. Bili smo motivirani, željeli smo slaviti pred ovoliko navijača. U pravi trenutak smo postigli prvi gol nakon kojeg je bilo puno lakše igrati. Pripreme su bile dobre, mnogo smo pričali mnogo i radili. Bilo je i teško, no vratilo nam se ovom zasluženom pobjedom.”

Pogledaj fotogaleriju

Oršić je igru napustio uz pljesak tribina u 74. minuti.

“Ja sam dečko iz Zagreba, naravno da sam se naježio u trenutku ulaska na teren. Sretan sam”, priznao je Oršić dodavši da se momčad ne namjerava opustiti za uzvratnu utakmicu, već da će i tom dvoboju pristupiti maksimalno koncentrirano.