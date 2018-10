IKER CASILLAS PODSJETIO NA NAJBOLJE DANE: Legendarni španjolski golman obranom penala poslao poruku izborniku Enriqueu

Legendarni španjolski golman i dalje je na visini zadatka

Iker Casillas, nekoć nezamjenjivi vratar španjolske nogometne reprezentacije, prije par dana istupio je u medije i kazao da mu je i dalje želja braniti boje izabrane vrste. Informacija je to koja je sigurno stigla i do izbornika Luisa Enriquea, no važnije od onoga što Casillas priča je ono što Casillas radi.

Rekorder po broju nastupa za Španjolsku (167), danas je 37-godišnjak koji nosi dres Porta. I ne samo da ga nosi, već ga svojim obranama i zaslužuje. A ovo je novi dokaz.