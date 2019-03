GUARDIOLA NAKON SEDMICE U MREŽI SCHALKEA: Cityjev strateg prokomentirao rezultatsko poniženje njemačke momčadi

‘Nismo dobro krenuli, bilo nas je malo strah igrati’

Iznimno uvjerljivu 7-0 pobjedu upisao je Manchester City protiv Schalkea, njemačke momčadi koju je s 3-2 svladao i u prvom susretu osmine finala Lige prvaka. Ukupnih 10-2 reći će da sastav engleskih prvaka koje s klupe vodi Josep Guardiola i nije imao većih muka dokopati se četvrtfinala natjecanja.

“Sretni smo zbog prolaska u četvrtzavršnicu. Nismo dobro krenuli, bilo nas je malo strah igrati. Nakon uvodnog gola smo se opustili, odlučili igrati i biti agresivni. Naravno da je njima bilo teže kad smo osigurali prolazak, a mi smo zadržali dobru razinu. Sad želimo vratiti ozlijeđene igrače i nastaviti ovako”, poručio je Guardiola nakon utakmice i dodao:

VAR da, ali brže

I na ovoj utakmici VAR je konzultiran u više navrata. Španjolski trener engleskih prvaka pozdravlja korištenje tehnologije, ali ističe:

“Morali bi biti malo brži u donošenju odluka, ali to je pošteno. Odlukom VAR-a protiv nas su u Njemačkoj svirana dva jedanaesterca, ali u konačnici je ovo pošteno. To je ono što tražimo. Ja sam VAR-om zadovoljan, od pomoći je sucima. Ali nadam se da može biti brži no što je bio danas.”