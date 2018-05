FINALE LP-a ZA NASTAVAK HRVATSKOG NIZA: Kako god završila utakmica između Reala i Liverpoola, razloga za slavlje ćemo imati

U finalu Lige prvaka s početkom u 20:45 sati sastaju se Real Madrid i Liverpool

Real Madrid i Liverpool posljednje su dvije momčadi u ovosezonskom natjecanju za najbolju u Ligi prvaka. Real Madrid je i branitelj naslova, momčad koja ‘puca’ na treći uzastopni i četvrti u posljednjih pet sezona te na svoj ukupno trinaesti trofej za najbolju klupsku momčad u Europi. Postojećim rezultatom sa dvanaest osvojenih titula uvjerljivo su vodeća momčad po broju nagrada, prvi do njih je posrnuli div Milan sa sedam.

Pet naslova imaju Bayern i Barcelona, ali i večerašnji suparnik Reala. Liverpool je posljednji put slavio 2005. godine, u onom pamtljivom istanbulskom finalu protiv Milana (preokret nakon 0-3), samo da bi od istog suparnika bio spriječen u pokušaju da dograbi šestu krunu dvije godine kasnije. Premda nimalo laka prilika im se za to pruža u Kijevu s početkom u 20:45 sati.

Neovisno o ishodu, bez obzira na to hoće li Liverpool doći do šestog naslova ili Real do sretnog trinaestog, jedno je jasno – hrvatski navijač imat će razloga biti zadovoljan.

S jedne strane, one španjolske momčadi, Luka Modrić i Mateo Kovačić, s druge Dejan Lovren. Sva trojica sanjaju isti san, sva trojica neće na kraju dana proživljavati iste emocije.

Dejan Lovren

Od ove trojice najčešće osporavani igrač. Zamjeraju mu Liverpoolovi navijači reakcije vrlo često, njegove pogreške, zbog načina na koji momčad Jürgena Kloppa igra, često i bivaju kažnjavane loptom u Liverpoolovoj mreži. S druge strane, Klopp ga naziva savršenim braničem i ne sastavlja momčad bez njega. Nikad nije slavio u Ligi prvaka, bude li engleska momčad uspješna protiv Reala bit će mu to premijerni naslov ne samo u ovom natjecanju nego s Redsima uopće. U klubu s Anfielda igra od 2014. godine.

Mateo Kovačić

U svakom prijelaznom roku njegovo se ime spominje u kontekstu odlaska iz Reala u kojem je od 2015., no Zinedine Zidane ga iznimno poštuje i vrlo često koristi. U polufinalnom uzvratu protiv Bayerna odigrao je 73. minute, mnogi ga vide kao zamjenu za Luku Modrića, a on povjerenje u pravilu opravdava. S trofejnom španjolskom momčadi osladio se mnogim naslovima, pobjeda u Kijevu mogla bi mu s tek 24. napunjene godine donijeti i treći naslov najboljeg u Ligi prvaka.

Luka Modrić

Realovom motor. Dvije riječi koje ga najbolje opisuju i kojim ga časte izvjestitelji nakon gotovo svake utakmice kada i primjećuju da Real s njim u postavi i bez njega na travnjaku nije ista momčad. Statistika po pitanju golova i asistencija mu je ‘mršava’, ali pregled igre savršen kao i pronalaženje idealnog rješenja. Krcat nagradama na klupskoj i osobnoj razini, službeno najbolji veznjak ovog natjecanja prošle sezone i triput član njene najbolje momčadi u prilici je doći do četvrtog naslova u Ligi prvaka…

Šesti u nizu

Kako god priča završila, bit će ovo šesta uzastopna godina s hrvatskim nogometašem na krovu europskog klupskog nogometa. Uz Realov dvojac koji već dulje vrijeme dominira, u tom su razdoblju naslov slavi Ivan Rakitić s Barcelonom, odnosno Mario Mandžukić kao član Bayerna. Obojica su u utakmicama za naslov bili i strijelci…