Dinamo nastavlja sezonu u Europskoj ligi

Nogometaši švicarskog prvaka Young Boysa pobijedili su Dinamo sa 2-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici posljednjeg kvalifikacijskog kola i zahvaljujući tome plasirali se u grupnu fazu UEFA Lige prvaka, dok će zagrebački sastav svoj put nastaviti u Europskoj ligi.

Prokomentirao je to nakon ogleda na konferenciji za mediji trener zagrebačke momčadi Nenad Bjelica. Nije bio razočaran igrom svoje momčadi, pohvalio je igrače, no, jasno, bio je nesretan zbog konačnog rezultata.

Pobjeda bez pravog šuta

“Mislim da možemo biti zadovoljni onime što smo pokazali. Žao mi je navijača, žao mi je i igrača koji su se bacali na glavu od prve do zadnje minute, ali u Europskoj ligi ćemo pokušati predstaviti se na najbolji mogući način”, kazao je i rezimirao ogled ovim riječima:

“Nekad pobijediš bez opasnog šuta na gol, to se danas dogodilo.”

‘Sudac je nasjeo’

Nisam vidio nikakvu dominaciju Young Boysa. Nisu imali nikakve prilike, nikakve opasne udarce po našem golu, a ako budete analizirali dvije situacije, vidjet ćete dosta. Ja kod penala za Young Boys ne vidim kontakt, Assale je to odradio vrhunski, po meni je sudac nasjeo. Začuđujuće jest da tako poznati sudac tako nasjedne na provokaciju, a imao je i još jednog pomoćnika iza gola koji mu je mogao pomoći. Nakon toga imamo situaciju prije drugog pogotka, pred njim dva metra igrač Young Boysa igra rukom, a on to ne vidi. Te dvije situacije su sigurno usmjerile tijek utakmice.

Upitan je Bjelica i o mogućem proljeću u Europskoj ligi, odgovorio je da će ići od utakmice do utakmice te kazao da ima dobru momčad koja je spoj mladosti i iskustva.